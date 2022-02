Piłkarz mogący grać w reprezentacji Polski szaleje w Niemczech. "Klasa światowa"

Sonny Kittel to 29-letni pomocnik HSV, który urodził się w Niemczech, ale jego rodzice są Polakami. I choć wciąż nie odebrał jeszcze polskiego paszportu, to w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego", którego udzielił pod koniec 2019 roku, wyraził chęć gry dla reprezentacji Polski.

Sonny Kittel po raz kolejny został bohaterem Hamburger SV. 29-letni pomocnik kapitalnie spisał się w meczu z Heidenheim - strzelił dwie bramki, a jego zespół wygrał u siebie 2:0. Gdy schodził z boiska w 82. minucie, został pożegnany owacją przez 10 tys. kibiców HSV. To o tyle ważne zwycięstwo, że HSV awansowało na 3. miejsce w tabeli 2. Bundesligi - po 22 z 34 kolejek ma 40 pkt i traci punkt do prowadzących St. Pauli i Werderu Brema. Ale 4. Darmstadt również ma 40 pkt, a w grupie pościgowej znajdują się jeszcze Schalke i Heidenheim (po 36 pkt). Do Bundesligi awansują dwie najlepsze drużyny, a trzecia zagra w barażach z 16. ekipą z najwyższej ligi.

Sonny Kittel ustanowił nowy rekord HSV w 2. Bundeslidze

Kittel tym samym stał się najlepszym strzelcem HSV w historii ich gry w 2. Bundeslidze, trafiając do siatki po raz 25. i 26., odkąd HSV gra na zapleczu Bundesligi. - To szczęście, że piłka spadła mi pod nogi - mówił po meczu w rozmowie ze Sky TV. Drugie swoje trafienie dołożył z rzutu karnego, gdzie jest bezbłędny - na pięć prób wykorzystał wszystkie pięć.

Sonny Kittel po raz kolejny zbiera doskonałe recenzje za swoją grę. Już kilka miesięcy temu chwalił go Horst Hrubesch, trener HSV, którego zastąpił później Tim Walter. - Gdyby nie miał tylu kontuzji w karierze, już dawno grałby w reprezentacji. Wielki szacunek dla niego za to, jak wracał po urazach. Zarówno jako człowiek, jak i jako piłkarz, to klasa światowa - mówił Hrubesch.

W podobnym tonie wypowiadał się na temat Kittela także Walter, które docenił Polaka po swoich pierwszych spotkaniach w nowym klubie. - Widzę go codziennie. On zawsze prowadzi grę. Jest przykładowym profesjonalistą. Sonny żyje piłką i kocha piłkę nożną. Spędza całe dnie, grając w piłkę. To po prosty świetne - podkreślał Walter.

Kittel w tym sezonie 2. Bundesligi wystąpił już w 21 meczach, w których zdobył 6 bramek. Dołożył do tego jednak aż 13 asyst, dzięki czemu jest najlepszym asystentem w lidze. W niemieckich mediach coraz częściej pojawiają się głosy, że Kittel poprowadzi HSV do awansu i powrotu do Bundesligi.

Zbigniew Boniek sprzeciwiał się jego powołaniu do reprezentacji Polski

Sonny Kittel mógłby już grać w reprezentacji Polski. Jego powołaniu sprzeciwiał się jednak Zbigniew Boniek, ówczesny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. - Jak zostałem prezesem w 2012 roku, powiedziałem, co zrobimy, a czego nie. I mogę powtórzyć - jeśli chodzi o wszystkie reprezentacje Polski - to my gramy Polakami. Nie dotyczy to tych, którzy już są w kadrze. Nie chcemy za to zawodników, którzy chcą być Polakami tylko dlatego, bo jedziemy na jakąś imprezę. Nie znam Kittela, można powiedzieć, że jest Polakiem, ale jeśli w wieku 26 lat wyrabia paszport, bo tak się składa, że reprezentacja gra na Euro, to nas to nie interesuje. Nie jest to piłkarz, który pojedzie z nami na mistrzostwa Europy. Jak jako prezes mam swoją strategię: nie farbujemy już lisów - podkreślał Boniek w 2019 roku.