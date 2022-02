Mocne słowa piłkarza Bayernu po kompromitacji. "Musimy to przyznać"

Najgorszy mecz w sezonie i najgorszy od 47 lat! VfL Bochum to pierwsza od listopada 1975 roku drużyna, która wbiła Bayernowi Monachium cztery gole w pierwszej połowie. Blisko pół wieku temu dokonał tego Eintracht Frankfurt, który wygrał tamto spotkanie 6:0. Pięć razy w jednej połowie został pokonany Sepp Meier. Mecz z VfL Bochum przejdzie więc do historii, a szczególnie sześciominutowy tajfun, w trakcie którego trzy bramki zdobyli Gamboa, Locadia i Holtman.

Joshua Kimmich nie gryzie się w język. "Każdy musi zadać sobie pytanie, czy dał z siebie wszystko"

- To z pewnością był nasz najgorszy mecz w tym sezonie i zabrakło nam wszystkich typowych dla nas cech. Jeśli takie rzeczy zdarzają się raz w sezonie, to w porządku. Jednakże zdarza się nam to częściej. Musimy być ostrożni. Ma to więcej wspólnego ze sposobem, w jaki podchodzimy do gry. Prowadziliśmy nawet 1:0, a potem straciliśmy cztery bramki w ciągu 20-25 minut - podsumował sobotnie spotkanie Joshua Kimmich.

Nie bez powodu Kimmich powiedział, że Bayernowi Monachium zdarzają się takie wpadki. Choć czterech goli w ciągu jednej połowy nie wbił im nikt od kilkudziesięciu lat, tak w tym sezonie Bawarczycy mają na swoim koncie wyższą porażkę. W październiku 2021 roku Bayern przegrał z Borussią Moenchengladbach aż 0:5. W sumie mistrzowie Niemiec przegrali w Bundeslidze cztery mecze.

- Każdy musi zadać sobie pytanie, czy dał z siebie wszystko. To nie powinno nam się przytrafić na tym poziomie, nie w takiej skali. Bochum nie spisało się źle. Musimy przyznać, że zasłużyliśmy na porażkę - dodał reprezentant Niemiec.