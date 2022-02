Robert Lewandowski z 600. golem! Tym trafieniem przeszedł do historii

Po pierwszej połowie meczu Bayern Monachium sensacyjnie przegrywa 1:4 z Vfl Bochum na wyjeździe. Gospodarze tego spotkania to beniaminek Bundesligi, który walczy o utrzymanie. Jedyną bramkę w tym meczu dla mistrzów Niemiec zdobył Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski strzelił 600. gola w karierze

Polak otworzył strzelanie już w dziewiątej minucie spotkanie, kiedy to wykorzystał zamieszanie w polu karnym i uderzył w prawy dolny róg bramki rywali. Ten gol przejdzie do historii, bo to 600. trafienie Lewandowskiego w karierze. Tym samym dołączył do elitarnego grona zaledwie kilkunastu piłkarzy, którym udało się osiągnąć tę niebotyczną granicę.

Lewandowski strzelił najwięcej goli w barwach Bayernu Monachium (330 goli). Trzycyfrową liczbę goli zaliczył także w Borussii Dortmund (103 gole). Na imponujący dorobek składają się także 74 trafienia w reprezentacji Polski oraz gole strzelone na polskich boiskach - 41 w barwach Lecha Poznań, 38 dla Znicza Pruszków, a także sześć goli dla rezerw Znicza oraz po cztery dla Delty Warszawa oraz Legii II Warszawa.

Biorąc pod uwagę aktualną formę Roberta Lewandowskiego oraz jego wiek, wiele wskazuje na to, że do końca kariery powinien osiągnąć także granicę 700 goli. Taki dorobek dałby mu ósme miejsce w nieoficjalnym zestawieniu najlepszych strzelców wszechczasów (nieoficjalnym, gdyż dane zwłaszcza na temat zawodników grających w przeszłości są sprzeczne).

Nieoficjalna lista zawodników, którzy osiągnęli granicę 600 goli:

Erwin Helmchen (Niemcy) – 826 goli Cristiano Ronaldo (Portugalia) – 821 Josef Bican (Austria-Czechy) – 791 Lionel Messi (Argentyna) – 785 Romario (Brazylia) – 765 Pele (Brazylia) – 756 Gerd Mueller (Niemcy) – 727 Ferenc Puskas (Węgry) – 712 Abe Lenstra (Holandia) – 684 Ferenc Deak (Węgry) – 666 Jimmy Jones (Irlandia Północna) – 647 Joe Bambrick (Irlandia Północna) – 636 Eusebio (Portugalia) – 620 Robert Lewandowski (Polska) – 600

