Cios dla Bayernu Monachium. Kolejny piłkarz wybrał Borussię Dortmund

Red Bull Salzburg, słynący ze świetnej akademii i skutecznego skautingu, po raz pierwszy w historii wyszedł z grupy Ligi Mistrzów. Kibice austriackiego klubu mogli się obawiać, że zimą pożegnają kilku ważnych graczy. - Nie zamierzam zmieniać teraz klubu. Wiosną nadal będę w Salzburgu - deklarował w grudniu Karim Adeyemi, jeden z liderów Red Bulla. I słowa dotrzymał. Pytanie: jak długo uda się go zatrzymać? Reprezentanta Niemiec kusi Barcelona oraz Bayern Monachium.

REKLAMA

Zobacz wideo Czysta perfekcja. Tak Stoch nagle odmienił swoje skoki

Lewandowski może dziś osiągnąć magiczną granicę. Absolutny top wszech czasów

Kusi też Borussia Dortmund. A może już nawet skusiła. "Borussia przygotowała pięcioletni kontrakt dla Karima Adeyemiego. Po ściągnięciu Niklasa Suele, priorytetem jest właśnie napastnik. BVB jest przekonane, że wkrótce osiągnie porozumienie z Salzburgiem" - donosi Fabrizio Romano, ekspert od rynku transferowego.

"Żaden inny. To wyjątek". Niemcy piszą o Lewandowskim. "Niezniszczalny"

20-letni Adeyemi strzelił w tym sezonie 14 goli w lidze oraz trzy w LM. "Transfermarkt" wycenia go na 35 milionów euro. Trzykrotny reprezentant Niemiec ma ważną umowę z Salzburgiem do lata 2024 roku. Jeśli Borussia go ściągnie, to w ostatnim czasie drugi raz przegoni Bayern Monachium w wyścigu o piłkarza.

Niklas Suele opuszcza Bayern

Kontrakt Niklasa Suele z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do czerwca tego roku. 27-letni obrońca nie był skory do jego przedłużenia, co oznacza, że po zakończeniu sezonu stanie się wolnym zawodnikiem. Ale już wiadomo, że od 1 lipca będzie grał w Borussii.

- Dużo spekulowano na temat tego, co chcę robić i dlaczego. Ja jednak już kilka tygodni temu zdecydowałem się zagrać w przyszłości dla Borussii. (...) Od momentu, w którym po raz pierwszy skontaktowali się ze mną, czułem, że ludzie zarządzający klubem byli bardzo chętni do współpracy ze mną. Hans Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl i Marco Rose dali mi wyobrażenie o roli, którą mogę grać w BVB. Miałem wrażenie, że jestem poszukiwany jako osoba i jako piłkarz. Byłem pod wrażeniem tego, jak starali się dla mnie, więc szybko wiedziałem, gdzie będę grać - powiedział Suele w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild".