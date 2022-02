Lewandowski może dziś osiągnąć magiczną granicę. Absolutny top wszech czasów

Tydzień temu Bayern Monachium pokonał 3:2 RB Lipsk, a jednego z goli strzelił Robert Lewandowski. Dla Polaka była to bramka numer 599. w karierze. Tak, dobrze czytacie - 599. Już w sobotę napastnik będzie mógł trafić do elitarnego grona. Wystarczy chociaż raz trafić do siatki w starciu z Bochum, które jesienią przegrało z Bayernem 0:7.

To są już tak abstrakcyjne osiągnięcia, że skupmy się po prostu na liczbach. Wojciech Frączek, piłkarski statystyk, naliczył Lewandowskiemu bramki z każdego spotkania, w którym grał. Po spotkaniu z Bochum Polak może dołączyć do grona 14 zawodników w historii futbolu, którzy strzelili co najmniej 600 bramek w oficjalnych meczach.

Wszystkie gole Roberta Lewandowskiego:

301 bramek - Bundesliga

82 - Liga Mistrzów

74 - reprezentacja Polski

39 - Puchar Niemiec

32 - PKO Ekstraklasa

21- II liga

17 - III liga

7 - Superpuchar Niemiec

7 - Liga Europy (Puchar UEFA)

6 - VII liga (Klasa A)

4 - IV liga

3 - Puchar Polski

3 - Regionalny Puchar Polski

2 - Klubowe Mistrzostwa świata

1 - Superpuchar Polski

Lewandowski strzelał w barwach Bayernu, Borussii Dortmund, Lecha Poznań i Znicza Pruszków oraz kadry Polski.

Piłkarze, którzy w trakcie kariery potrafili strzelić co najmniej 600 goli, to Niemiec Erwin Helmchen, Portugalczyk Cristiano Ronaldo, Czech Josef Bican, Argentyńczyk Leo Messi, Brazylijczycy Romario i Pele, Węgier Ferenc Puskas, Niemiec Gerd Mueller, Holender Abe Lenstra, Irlandczyk Jimmy Jones, Węgier Ferenc Deak, Irlandczyk Joe Bambrick oraz Portugalczyk Eusebio.

Liderem tej klasyfikacji jest Helmchen, który w latach 30. i 40. XX wieku strzelił 826 goli (wg innych źródeł nawet 982!). Cristiano Ronaldo ma 821 trafień i traci do Niemca już tylko 5 bramek.

Z kolei serwis rssssf.com, zajmujący się statystykami piłkarskimi, twierdzi, że piłkarzy, którzy przekroczyli 600 goli jest więcej, bo aż 18. A jednym z nich jest niemiecko-polski supersnajper Ernest WIlmowski, który w latach 1932-1957 miał zdobyć 683 bramek.

Ktoś powie: zaraz, zaraz, a dlaczego liderem nie jest Romario, który szczycił się 1002 bramkami w karierze? Problem w tym, że wynik Brazylijczyka nigdy nie został zweryfikowany. Były napastnik PSV i Barcelony do swojego bilansu wliczył wszystkie gole strzelone w meczach towarzyskich, juniorskich i nieoficjalnych. Podobny zabieg zastosował Pele, który także uważa, że przekroczył 1000 bramek.

Lewandowski wciąż ma czas

Robert Lewandowski w sierpniu skończy 34 lata, ale w dzisiejszym sporcie taki wiek nie jest żadną przeszkodą. Tym bardziej, jeśli zawodnicy prowadzą się tak zdrowo i profesjonalnie, jak Polak. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że dopiero teraz Lewandowski osiągnął życiową formę. W tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, zdobył już 35 bramek w zaledwie 29 występach.