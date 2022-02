"Żaden inny. To wyjątek". Niemcy piszą o Lewandowskim. "Niezniszczalny"

"Bayern Monachium w Bundeslidze jest na szczycie, ma obecnie dziewięć punktów przewagi nad Borussią Dortmund. Ale rekordowy mistrz Niemiec jest również na szczycie tabeli, jeśli chodzi o infekcje koronawirusa" - zaczyna swój tekst "Bild". I przypomina, że na przymusowej kwarantannie przebywa obecnie Jamal Musiala. Że to ostatni piłkarz, który zakaził się COVID-19.

Robert Lewandowski jest niezniszczalny

Musiala to kolejny piłkarz w bawarskim klubie, który ma koronawirusa. "Bild" przypomina, że z chorobą zmagały się już wcześniej największe gwiazdy. Takie jak Manuel Neuer, Kingsley Coman, Leroy Sane, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Thomas Mueller czy Leon Goretzka. Że w zasadzie łatwiej jest wymienić piłkarza, który nie zakaził się koronawirusem. A już najłatwiej z podstawowego składu. "Tylko jedna supergwiazda nie miała koronawirusa!" - krzyczy już w tytule "Bild".

Tą supergwiazdą jest Robert Lewandowski, bo oprócz niego i rezerwowego bramkarza Svena Ulreicha - który w przeciwieństwie do Polaka miał kontakt z osobą zakażoną i podejrzenie koronawirusa, dlatego nie wziął udziału w kilku treningach - infekcji w Bayernie nie przechodzili tylko Bouna Sarr i Marc Roca.

Żaden z tych piłkarzy nie ma jednak w Bayernie takiego statusu jak Lewandowski. To wyjątek, o którym Niemcy piszą, że jest niezniszczalny. I to pomimo częstych wyjazdów na zgrupowania reprezentacji czy wakacje, skąd często z koronawirusem wracali piłkarze Bayernu. A niektórzy przechodzili go nawet dwukrotnie (Corentin Tolisso i Josip Stanisic).

COVID-19 od początku roku prawie nie opuszcza drużyny Bayernu. W pierwszych dniach stycznia klub informował m.in. o zakażeniach Neuera, Lucasa Hernandeza i Alphonso Daviesa. W najbliższej kolejce lider Bundesligi zagra na wyjeździe z VfL Bochum (sobota, 15.30).