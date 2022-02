Robert Lewandowski po raz siódmy. "Kicker" nie ma żadnych wątpliwości

Bayern Monachium pokonał w sobotę u siebie RB Lipsk 3:2 w ramach 21. kolejki niemieckiej Bundesligi. Mecz był niezwykle wyrównany, jednak to mistrzowie Niemiec wyszli z tego starcia zwycięsko. Jednego z trzech goli dla Bawarczyków strzelił Robert Lewandowski, dla którego było to 599. trafienie w karierze oraz 301. w niemieckiej lidze.

Niemieccy dziennikarze "Kickera" nie mieli wątpliwości i po raz siódmy w tym sezonie Bundesligi uznali Lewandowskiego za jednego z najlepszych piłkarzy ostatniej kolejki. Oprócz 33-letniego napastnika wyróżniono z Bayernu także Manuela Neuera (bramkarz), Corentin Tolisso (pomocnik) oraz Thomasa Muellera (pomocnik/napastnik). Jak prezentuje się cała "11"?

Manuel Neuer (Bayern) - Matthias Ginter (Borussia Moenchengladbach), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Timo Huebers (FC Koeln), Corentin Tolisso (Bayern), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Ajdin Hrustić (Eintracht Frankfurt), Aster Vranckx (VfL Wolfsburg), Thomas Mueller (Bayern), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Robert Lewandowski (Bayern).

"To nie było łatwe, ale zrobiliśmy to" - napisał w mediach społecznościowych po spotkaniu Robert Lewandowski. Trafienie w ostatnim meczu z RB Lipsk, było jego 24 bramką w tym sezonie, co umacnia jego pozycję lidera klasyfikacji strzelców. To o sześć goli więcej od drugiego Patrika Schicka i osiem od trzeciego Erlinga Brauta Haalanda.

Bayern Monachium także prowadzi w tabeli z przewagą dziewięciu punktów nad Borussią Dortmund. Trzecie miejsce z 38 punktami zajmuje Bayer Leverkusen.