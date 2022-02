Oliver Kahn zabrał głos w sprawie kontraktu Lewandowskiego

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium wygasa w czerwcu 2023 roku, co oznacza, że za mniej niż rok 33-latek mógłby podpisać umowę z nowym klubem. Choć nie ma wątpliwości, że mistrzowie Niemiec są zainteresowaniu przedłużeniem kontraktu, to konkretów nadal brak. Na razie trwa wojna podjazdowa: Lewandowski milczy, a działacze Bayernu zapewniają, że umowa zostanie wkrótce podpisana.

Problemem Bayernu jest nie tylko wygasający kontrakt Robert Lewandowskiego, ale także innych liderów zespołu Manuela Neuera, Thomasa Muellera oraz Serge'a Gnabry'ego. Podobnie jak Polak, ich umowy kończy się w czerwcu 2023 roku. Na temat przyszłości ważnych postaci zespołu wypowiedział się prezes klubu Oliver Kahn. - Najważniejsze jest to, że prędzej czy później porozmawiamy z graczami. Nie mamy żadnych ataków paniki - stwierdził i podkreślił, że obecnie wszyscy skupiają się na celach sportowych.

- Najważniejsze jest to, że prędzej czy później porozmawiamy z graczami. Nie mamy żadnych ataków paniki - powiedział w rozmowie ze Sky podkreślając, że obecnie w klubie wszyscy koncentrują się przede wszystkim na trwającym sezonie. Takie słowa nasuwają wnioski, że kwestia umów zostanie podjęta dopiero po sezonie. To jednak nieprawda, co wyjaśnił prezes klubu - Nie powiedziałem, że "po sezonie". Spokojnie, znajdziemy rozsądny czas, by porozmawiać - zapewnił Kahn.

Wygasające kontrakty gwiazd Bayernu to bardzo drażliwy temat dla kibiców oraz władz klubu. W ubiegłym sezonie Bawarczycy stracili w ten sposób Davida Alabę, który za darmo odszedł do Realu Madryt. Po zakończeniu tego sezonu Bayern Monachium opuści natomiast Niklas Suele, który nie był zadowolony z warunków zaoferowanych przez klub.