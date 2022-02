Lewandowski zadał cios i czeka na ripostę. Tak wygląda klasyfikacja strzelców Bundesligi

Bayern Monachium wygrał 3:2 z RB Lipsk w meczu 21. kolejki Bundesligi. Kolejną bramkę w tym meczu dołożył Robert Lewandowski, dla którego było to 599. trafienie w karierze oraz 301. w niemieckiej lidze. Polak popisał się bardzo ładnym strzałem głową po dośrodkowaniu Kingsleya Comana.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski obiecał wesprzeć mistrza olimpijskiego: Pojedziemy na bogato

Robert Lewandowski ucieka rywalom w klasyfikacji strzelców Bundesligi

Polak ma na koncie 24 trafienia w 21 meczach i przewodzi w stawce klasyfikacji strzelców. Polak uciekł bezpośrednim rywalom, czyli Erlingowi Haalandowi oraz Patrikowi Schickowi. Czech ma w tym momencie 18 goli, a napastnik Borussii Dortmund 16 trafień. Choć Lewandowski ma najwięcej trafień w tym sezonie, to biorąc pod uwagę, średnią goli na minuty, lepszy jest Haaland, który trafia do siatki co 72 minuty. Norweg stracił jednak kilka spotkań z powodu urazów mięśniowych. Lewandowski oraz Schick strzelają średnio co 75 minut.

Anglicy wkraczają do akcji ws. transferu Haalanda. Kusząca kwota odstępnego

Co ciekawe, w niedzielne popołudnie dojdzie do bezpośredniego pojedynku obu zawodników, bo BVB zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Początkowo wydawało się, że Haaland nie zagra z powodu urazu biodra, ale z ostatnich doniesień wynika, że powinien być gotowy na niedzielny mecz. Jego występ nie jest przesądzony.

W następnej kolejce Bayern Monachium zmierzy się z Vfl Bochum. Spotkanie odbędzie w sobotę 12 lutego.

To może być wielki powrót do reprezentacji Polski. "Tylko wtedy to ma sens"

Klasyfikacja strzelców Bundesligi [stan na: 5 lutego]: