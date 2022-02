"Koledzy musieli mu chyba dokuczać". Lewandowski takie wrażenie wywarł na mediach

W sobotę Bayern Monachium pokonał RB Lipsk 3:2 w hicie 21. kolejki Bundesligi. Kolejną bramkę w tym sezonie zdobył Robert Lewandowski. Napastnik reprezentacji Polski strzelił gola w 44. minucie, wykorzystując podanie Kingsley'a Comana. Dla Lewandowskiego to już 24. trafienie w tym sezonie Bundesligi. Polak prowadzi w klasyfikacji strzelców rozgrywek z sześcioma golami przewagi nad Patrikiem Schickiem z Bayeru Leverkusen i ośmioma golami przewagi nad Erlingiem Haalandem z Borussii Dortmund.

Jak niemieckie media oceniły Lewandowskiego za sobotni występ? "Koledzy musieli mu chyba dokuczać, że 13 dni temu nie strzelił gola Herthcie Berlin, bo w sobotę wyglądał na bardzo zdeterminowanego. Strzelił kolejnego gola, a przy pierwszym trafieniu Thomasa Muellera można mu zaliczyć asystę drugiego stopnia, bo to właśnie strzał Lewandowskiego dobijał Niemiec. Jego faul w ofensywie spowodował, że przed przerwą sędzia nie uznał gola" - czytamy na portalu Focus.de, który ocenił Lewandowskiego na 2 (1 to klasa światowa, a 6 występ poniżej krytyki). To najwyższa nota w zespole, taką samą otrzymali tylko Mueller, Coman i Manuel Neuer.

Robert Lewandowski skomentował mecz z Lipskiem.

"Już na początku mecz Gulacsi mógł tylko odbić jego uderzenie, które spokojnie dobił Mueller. Później strzelił gola, a w drugiej połowie nie brakowało mu okazji, do zdobycia kolejnej bramki. To mówi wiele o jego występie" - czytamy na portalu T-online.de, który ocenił Polaka na 2. Wyższą notę otrzymał jedynie Coman.

Niemcy chwalą Lewandowskiego za występ przeciwko RB Lipsk

"Miał trochę pecha, że pierwsza bramka Muellera nie została zapisana na jego konto. Chociaż później faulował w ofensywie, przez co nie uznano gola na 2:1, to i tak znalazł sposób na zdobycie bramki. W drugiej połowie mógł podwyższyć na 4:2, ale zmarnował okazję" - to z kolei recenzja portalu Tz.de, który ocenił Lewandowskiego na 2, czyli tak samo jak Muellera, Noeuera i Corentina Tolisso.

"Kiedy obrona RB Lipsk nie była dobrze ustawiona, Lewandowski wykorzystywał swoją szybkość i spryt, by znajdować się w dobrych sytuacjach. Chociaż jedną wykorzystał, to kilka innych zmarnował" - to opinia portalu Sport.de, który ocenił Lewandowskiego niżej, bo na 3. Gorszą ocenę wśród zawodników ofensywnych otrzymał jedynie Jamal Musiala, który wszedł na boisko w 2. połowie.

8/10 - taką notę Polakowi wystawił portal 90.de. Jego dziennikarze, podobnie jak poprzednicy, podkreślają aktywność Lewandowskiego. Taką samą notę jak on otrzymali Mueller i Nauer, a wyżej ocenieni zostali Coman, Tolisso oraz Serge Gnabry.

Czesław Michniewicz zdecyduje się na szokujące powołanie?

Z niemal identycznym opisem notę 2 Lewandowskiemu wystawił portal Ran.de. On ocenił Lewandowskiego tak samo jak Neuera, Tolisso, Gnabry'ego, Muellera, Comana, Leroy'a Sane i Joshuę Kimmicha.

Po 21 kolejkach Bayern prowadzi w Bundeslidze z 52 punktami na koncie. Mistrzowie Niemiec mają dziewięć punktów przewagi nad Borussią Dortmund, która w niedzielę podejmie Bayer Leverkusen. Kolejny mecz Bawarczycy zagrają 12 lutego, gdy na wyjeździe zmierzą się z VfL Bochum.