Historyczny wyczyn Manuela Neuera. Wyrównał rekord legendy

Manuel Neuer w tym sezonie rozegrał 20 spotkań na poziomie Bundesligi i dał się pokonać zaledwie 19 razy. Niemiec jest w doskonałej formie, podobnie jak Robert Lewandowski, ale okazuje się, że nie tylko Polak ma zdolności do bicia wielkich rekordów. Bliski tego wyczynu jest właśnie jego kapitan jego zespołu.

Manuel Neuer wyrównał rekord Olivera Khana. Jeden mecz i będzie samotnym rekordzistą

Bramkarz Bayernu Monachium dogonił inną bramkarską legendę tego klubu i niemieckiego futbolu, czyli Olivera Khana. Sobotnie zwycięstwo z RB Lipsk było 310 wygraną Manuela Neuera w ligowej karierze 35-latka. Tym samym 35-latek wyrównał rekord Oliviera Kahna w liczbie wygranych spotkań w Bundeslidze, a na ten wynik składają się jeszcze jego lata gry w Schalke 04 Gelsenkirchen.

Na poziomie niemieckiej ekstraklasy jest to rekordem wszechczasów. Nenuer już za tydzień będzie miał okazję do tego, aby zostać samotnym rekordzistą. Już 12 lutego Bayern Monachium zmierzy się na wyjeździe z VFL Bochum i choć nigdy nie powinno zakładać się wygranej z góry, to Bawarczyków czeka raczej łatwa przeprawa. Ich najbliższy rywal zajmuje bowiem 11. pozycję w tabeli.

Co z przyszłością Neuera? Niemiec ponoć już dogadał się z Bayernem Monachium

Mistrzowie Niemiec stoją przed arcyważnym zadaniem, jakim jest podpisanie nowych kontraktów z trójką największych liderów swojego zespołu. Mowa o Robercie Lewandowski, Manuelu Neuerze i Thomasie Muellerze. Ponoć pierwsza dwójka jest już na ostatniej prostej negocjacji, natomiast przedłużenie umowy z Muellerem nie jest przesądzone.

Neuera, który związał się z Bawarczykami w 2011 roku, a jego obecny kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Przez 11 lat wychowanek Schalke 04 wystąpił w 461. spotkaniach dla Bayernu we wszystkich rozgrywkach. 35-latek sięgnął z tym klubem m.in. po dziewięć mistrzostw Niemiec, pięć krajowych pucharów oraz po dwie Ligi Mistrzów i Klubowe Mistrzostwa Świata. Natomiast z kadrą w 2014 roku wygrał mistrzostwa świata. W 2011 i 2014 roku wybrano go piłkarzem roku w Niemczech.

