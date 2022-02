Ambasador Bayernu nie ma wątpliwości co do Lewandowskiego. "Kontrakt na 2-3 lata"

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Niemieckie media nie mają wątpliwości, że do negocjacji dojdzie, a według najnowszych doniesień "Sport1" powinno do tego dojść jeszcze w tym sezonie. Wcześniej zapowiadano, że Bawarczycy podejmą rozmowy z piłkarzami wiosną 2022 roku.

Robert Lewandowski przedłuży kontrakt z Bayernem Monachium? "Wciąż jest tak bardzo ważnym piłkarzem dla tej drużyny"

Zasada Bayernu Monachium stanowi, że kontrakty piłkarzy po 30. roku życia przedłużane są tylko o rok. Może jednak dojść do wyjątków, a jak podał Maximilian Koch z "Abendzeitung Muenchen", kontrakt polskiego napastnika w niedługim czasie zostanie przedłużony o kolejne dwa lata. Wątpliwości co do tego nie ma Paulo Sergio, były piłkarz Bayernu, a teraz ambasador.

- Lewandowski zrobił tak wiele dla Bayernu, strzelił tak dużo goli, w wieku 33 lat wciąż jest tak bardzo ważnym piłkarzem dla tej drużyn. W związku z tym ja bym mu zaproponował kontrakt na 2-3 lata! - stwierdził Paulo Sergio w rozmowie z WP SportoweFakty.

Robert Lewandowski jest najlepszym piłkarzem Bayernu Monachium i jednym z najlepszych na świecie. W jego gablocie brakuje jedynie Złotej Piłki. Praktycznie wszystkie inne trofea zdobył dwukrotnie. Bije rekord za rekordem i wielokrotnie przyznawał, że w wieku 33-lat czuje się bardzo dobrze fizycznie. Czy to oznacza, że może jeszcze podnieść umiejętności? Pozostaje jedynie czekać na wyniki Polaka.

W Niemczech pobił praktycznie każdy rekord, które wcześniej należały do Gerda Muellera. Strzelił najwięcej goli w jednym sezonie Bundesligi, w jednym roku kalendarzowym. Ma jedynie mniej goli w swojej karierze w lidze niemieckiej. Mueller ma ich 365, a Lewandowski 300. Czy możliwe jest pokonanie także tej bariery?

- Jeśli zostanie w Bayernie na kolejne dwa lata, to oczywiście taka możliwość się otworzy. Spójrzmy na ten moment. Robert ma 23 gole w 20 meczach. Jeżeli utrzyma średnią, to ma wielką szansę na pobicie tego rekordu w ciągu dwóch kolejnych sezonów. Lewandowski jest jednym z tych wielkich piłkarzy, o którym można powiedzieć, że klasą dorównał Gerdowi Muellerowi. A wiemy przecież, jakie to trudne - powiedział Sergio.