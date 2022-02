Luis Podolski trafił do pierwszej drużyny i może grać w reprezentacji Polski

Na przestrzeni minionych lat byliśmy świadkami kilku fal emigracji Polaków zwłaszcza z Górnego Śląska do Niemiec. Skalę tego zjawiska widać na przykładzie wielu zawodników na co dzień występujących na niemieckich boiskach, wśród których nie brakuje osób z polskimi korzeniami.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz o Adamie Nawałce, odejściu Sousy i perspektywach reprezentacji. Jaki skład na baraże?

Luis Podolski kolejnym talentem o polskich korzeniach

Tym bardziej interesująca wydaje się być historia 17-letniego Luisa Podolskiego, który rozpoczął treningi z pierwszym zespołem Hannoveru 96. Choć młody prawy obrońca nie jest spokrewniony z "oryginalnym Poldim", to ojcowie obu z nich pochodzą z Gliwic. - Ja też kiedyś myślałem, że są spokrewnieni - wyjaśnił dyrektor akademii Hannoveru 96 Michael Tarnat, który chwali Podolskiego za ciężką pracę i jasno deklaruję, że piłkarz jest gotowy do gry w pierwszym składzie.

Media pewne co do przyszłości Lewandowskiego i Neuera. Niepokój budzi inny lider drużyny

Dalszych przypadków nie brakuje, bo syn Lukasa Podolskiego - Louis - ma w końcu na imię niemal tak samo jak młody zawodnik Hannover. Kolejnych wątków polsko-niemieckich również nie brak, bo Podolski stoi przed dużą szansą na debiut w pierwszym zespole Hannoveru, który prowadzi Christoph Dabrowski, a właściwie Krzysztof Dąbrowski, który urodził się w 1978 roku w Katowicach.

Były pomocnik przebył drogę podobną, co Lukas Podolski, bo w wieku sześć lat wyemigrował wraz z matką do Berlina Zachodniego ("Poldi" z rodzicami wyjechał do Kolonii). Na początku XXI wieku pojawił się zresztą temat powołania Dabrowskiego do reprezentacji Polski. FIFA nie wyraziła jednak na to zgody, bo ten występował wcześniej w reprezentacji Niemiec U-21 (9 spotkań, 1 bramka).

Niemcy brutalni dla Polaka. "W końcu odszedł!"

Na razie nie ma tematu powołania "nowego" Podolskiego do młodzieżowych reprezentacji Niemiec bądź Polski. Nie wiadomo także, czy piłkarz byłby zainteresowany grą dla naszego kraju, ale ma prawo do gry w polskiej kadrze, co sprawia, że warto śledzić jego poczynania.