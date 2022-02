Zaskakujący problem trenera Lewandowskiego. Żona nie może przez niego spać w nocy

Wielokrotnie w piłce nożnej pojawiały się historie pokazujące zaangażowanie trenerów w swoją pracę. Najlepszym tego przykładem będzie Mircea Lucescu, obecnie szkoleniowiec Dynama Kijów. - Chcę umrzeć jako trener - mówił blisko rok temu. Rumun tak przykłada się do prowadzenia zespołu, że nawet zamieszkał w ośrodku treningowym klubu. Jego historię opisaliśmy szerzej w Sport.pl, do tekstu odsyłamy TUTAJ>>>.

Julian Nagelsmann nie daje żonie spać po meczach. "Powiedziała mi"

Julian Nagelsmann może nie zamieszkał przy Saebener Strasse 51 w Monachium, ale czasami nieświadomie zabiera swoją pracę do domu. Swoje piętno odciska to na jego żonie, Verenie. - Czasami gdy zasnę po meczu, potrafię wykrzyczeć nazwiska moich zawodników. Moja żona już raz mi to powiedziała. Zdarza się, że budzę ją tym w środku nocy - powiedział 34-letni trener w rozmowie z "Magazine 51".

Kolejny trener - koszykarskiej sekcji Bayernu - podkreśla, że ma nieco inny problem. Na łamach tego samego magazynu Andrea Trinchieri przyznał, że potrafi zapomnieć o tym, co robił w dzień meczowy. - Mam przy łóżku notes. Czasem znajduję tam pomeczowe zapiski z nocy, których nie pamiętam - powiedział.

Pytanie, czy Nagelsmann zachowuje się w ten sposób po wszystkich meczach. Trener Bayernu nie ma bowiem zbyt wielu szans na zmartwienia. Jego zespół spisuje się wręcz fenomenalnie. Prowadzi w tabeli Bundesligi z przewagą sześciu punktów nad Borussią Dortmund. W Lidze Mistrzów awansował z fazy grupowej z kompletem punktów. Ma w swoich szeregach także najlepszego piłkarza świata - Roberta Lewandowskiego. Kolejny mecz Bayern Monachium zagra w najbliższą sobotę, 5 lutego. Rywalem będzie RB Lipsk, czyli były pracodawca Nagelsmanna.