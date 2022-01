Zmiana praw! Lewandowski w innej TV w Polsce. Aż do sezonu 2025/2026

Trwająca Pucharu Niemiec weszła w fazę ćwierćfinałów. Poza krajowym pucharem są Bayern Monachium czy Borussia Dortmund, które odpadły odpowiednio z Borussią Moenchengladbach (0:5) oraz Sankt Pauli (1:2). Spośród klubów z Bundesligi w grze pozostało RB Lipsk, Vfl Bochum, Freiburg oraz Union Berlin. Pozostałe drużyny, czyli Hannover 96, Sankt Pauli, HSV Hamburg oraz Karlsruher występują na zapleczu niemieckiej ekstraklasy.

Oficjalnie: Puchar Niemiec od przyszłego sezonu w Eleven Sports

Eleven Sports poinformowało, że na ich antenach od sezonu 2022/2023 zagości Puchar Niemiec. Prawa zostały wykupione aż do sezonu 2025/2026. "W każdym sezonie pokażemy na żywo tak dużo meczów jak tylko się da, wiele z nich z komentarzem i ze studiem z Niemiec. Zawsze w HD, a część zapewne także w 4K" - przekazał Patryk Mirosławski, dyrektor operacyjny Eleven w Polsce. "Zaprezentujemy rozgrywki na naszych antenach w najszerszym możliwym zakresie, zapewniając im atrakcyjną oprawę - dodaje Krzysztof Świergiel, dyrektor generalny firmy, cytowany przez portal wirtualnemedia.pl.

W latach 2018-2022 prawa do pokazywania Pucharu Niemiec miał Eurosport, a wcześniej krajowy puchar w Niemczech był pokazywany na kanałach Telewizji Polskiej. Tym samym Eleven Sports odzyskuje część niemieckich rozgrywek po utracie praw do Bundesligi na rzecz Viaplay - serwis streamingowy wykupił prawa do ligi niemieckiej aż do 2029 roku.

Wygrana przetargu o prawa do Pucharu Niemiec tym samym powiększa ofertę piłkarskich rozgrywek w Eleven Sports. Obecnie nadawca transmituje na swoich kanałach rozgrywki Serie A, Primera Division, Ligue 1, Primeira Ligę, ale też Championship, Puchar Anglii czy Puchar Ligi Angielskiej.