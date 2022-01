Bayern Monachium wycenił Roberta Lewandowskiego! Jest kwota

- Bayern upadłby na głowę, gdyby pozbył się Lewandowskiego - powiedział Uli Hoeness, honorowy prezes klubu z Bawarii, narzucając tym samym presję na obecne władze ws. nowego kontraktu dla Roberta Lewandowskiego. Najnowsze doniesienia niemieckiego Sky wskazywały na to, że Bayern Monachium jest gotów zrobić wyjątek dla Lewandowskiego i zaproponuje mu przedłużenie kontraktu o dwa kolejne sezony, do czerwca 2025 roku.

Wcześniej "Sport Bild" informował, że Bayern zakłada dwa scenariusze - przedłużenie umowy lub odejście Lewandowskiego już latem, co spotkało się z aprobatą Piniego Zahaviego, agenta Polaka.

Media: Bayern Monachium wycenił Lewandowskiego. I ma plan na to, jak Polak odejdzie

Niemiecki dziennik "Sport Bild" informuje, że Bayern Monachium chce być gotowy na każdy scenariusz - także ten, który zakłada, że reprezentant Polski nie przedłuży wygasającego kontraktu. Mistrzowie Niemiec wycenili drugiego najlepszego strzelca w historii Bundesligi na 60 milionów euro. Jeśli do lata tego roku obie strony nie dojdą do porozumienia, to Bayern sprzeda Lewandowskiego za taką kwotę. Klub nie chce dopuścić do sytuacji, w której Robert Lewandowski mógłby odejść bez kwoty odstępnego po wygaśnięciu kontraktu.

Jaki plan na erę post-Lewandowski ma Bayern? Priorytetem władz Bawarczyków jest Erling Braut Haaland, który będzie dostępny latem za 75 milionów euro. Bayern Monachium zamierza przeznaczyć kwotę ze sprzedaży Lewandowskiego właśnie na klauzulę odstępnego w umowie Haalanda z Borussią Dortmund. Norweg prawdopodobnie zarabiałby więcej, niż 24 milionów euro rocznie - na taką pensję obecnie może liczyć Robert Lewandowski.

Jeśli jednak Robert Lewandowski zostałby w ekipie ze stolicy Bawarii, to klub prawdopodobnie sprowadziłby Adama Hlozka ze Sparty Praga, którego obserwuje już od dwóch lat. Wtedy to właśnie Czech, a nie Eric-Maxime Choupo-Moting byłby zmiennikiem Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski strzelił 23 gole w 20 meczach Bundesligi i utrzymuje przewagę w klasyfikacji strzelców nad Patrikiem Schickiem oraz Erlingiem Brautem Haalandem.