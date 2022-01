Niemiecki dziennikarz pisze list do Lewandowskiego. "Drogi Robercie..."

Mimo że Bawarczycy trafili do siatki aż czterokrotnie w meczu z Herthą Berlin, to żadne trafienie nie było autorstwa Roberta Lewandowskiego, choć okazji do tego mu nie brakowało. Najlepszą Polak miał w 36. minucie, kiedy to oddał strzał z pola karnego i tylko niesamowita interwencja Alexandra Schwolowa uchroniła Herthę. Lewandowski po meczu był niezadowolony, że nie strzelił gola Hercie. "Myślę, że jest to dobra cecha, że jest zły, kiedy schodzi po meczu, w którym nie strzelił gola" - mówił Thomas Mueller w rozmowie z Viaplay.

Niemiecki dziennikarz pisze do Lewandowskiego. Cieszył się po meczu z Herthą, ale uważa, że Robert zasługuje na rekord Muellera

Raimund Hinko, niemiecki dziennikarz "Sport BILD" opublikował list do Roberta Lewandowskiego po meczu z Herthą Berlin. "Drogi Robercie, proszę, żebyś nie był na mnie zły. Z radością przyznaję, że mam cichą nadzieję, że nigdy nie pobijesz rekordu Gerda Muellera. Piszę o tym dlatego, bo Gerd był bardzo sympatycznym gościem, który z niczego osiągnął wielkie cele, a całe życie pozostawał skromny. To oczywiście nie oznacza, że Ty jesteś niesympatyczny" - rozpoczął.

"Dlatego ja nie płakałem, jak nie strzeliłeś gola z Herthą. Z drugiej strony lubię, kiedy strzelasz w meczach, w których trudniej o gole. No i masz 300 bramek w 370 meczach Bundesligi. To naprawdę coś wielkiego. Jeśli przedłużysz umowę z Bayernem o kolejne dwa lata, to pozostaniesz na końcowe lata kariery w świetnej formie i wtedy uda Ci się pobić ten rekord. Też na to zasługujesz. Gerd byłby ostatnią osobą, która by Ci tego nie żałowała. W dzisiejszym świecie szanowanie przeszłości to nic oczywistego" - dodał Hinko.

"Moje serce jest rozdarte. Trzymałbym w pełni za Ciebie kciuki, jakbyś strzelał gole w białej, nieskazitelnej koszulce Realu Madryt. Drogi Robercie, pozwól mi i fanom Gerda Muellera na tę małą radość z tego, że nie strzeliłeś z Herthą. Pewnie z Lipskiem będziesz świętował 301. gola w lidze. Jeśli zostaniesz w Bayernie, to możesz świętować zdobycie ponad 365 goli w lidze. Gerd Mueller z podziwem będzie przyglądał się temu z góry" - skwitował dziennikarz "Sport BILD".

To nie jest jedyny list Raimunda Hinko skierowany w mniejszym lub większym stopniu do Roberta Lewandowskiego. Wcześniej dziennikarz zwracał się na łamach dziennika do Thomasa Muellera. "Nie dodam swoich dwóch groszy na temat tego, czy Robert Lewandowski powinien dobrowolnie powstrzymać się od pobicia rekordu Gerda Muellera. Jeśli w 90. minucie będzie bezbramkowy remis z Augsburgiem i będzie można zagrać do wolno stojącego Lewandowskiego, założę się, że oddacie mu piłkę. Ponieważ w tobie duch sportowej postawy jest szeroko przebudzony. Gerd Mueller by temu przyklasnął" - przyznał wówczas Hinko.