Lewandowski wykorzystany przez oszustów. Działają wyjątkowo perfidnie

W poniedziałek od rana na Facebooku zaczęły pojawiać się reklamy różnych podejrzanych instytucji oraz wirtualnych kasyn. Reklama niemal jak każda inna, gdyby nie jeden poważny szczegół. "Twarzą" tych firm jest Robert Lewandowski - czytamy w "Przeglądzie Sportowym".

Bezprawnie wykorzystany wizerunek Lewandowskiego

Do sprawy na łamach dziennika odniosła się już Monika Bondarowicz. To rzeczniczka Lewandowskiego, która potwierdziła, że pojawiające się w sieci reklamy bezprawnie wykorzystują wizerunek piłkarza. - To zwyczajne oszustwo. Nie chciałabym, aby ktokolwiek padł ofiarą tak nieuczciwych działań - ostrzega Bondarowicz.

Jedna z "reklam" dotyczy wirtualnego kasyna. Jego potencjalni klienci kuszeni są sloganem: "Wpłać 1 zł (lub 8 zł), aby otrzymać bonus 8000 zł". Druga reklama - jak z kolei informuje Interia - zachęca internautów do zostania inwestorem... PKN Orlen. Za jedyne 900 zł ludzie mają otrzymywać co tydzień 10 tys. zł.

To wszystko oczywiście wyjątkowo perfidne oszustwa, które mogą okazać się bardzo kosztowne. Nawet nie tyle dla internautów, którzy dadzą się naciągnąć na zainwestowanie swoich pieniędzy, ile na zwykłych użytkowników, którzy jedynie klikną link. Złodzieje w ten sposób mogą wykraść dane z komputera, a co za tym idzie - także pieniądze z konta bankowego.

Interia informuje, że to nie pierwszy raz, kiedy Lewandowski jest wykorzystywany przez internetowych oszustów. Już w przeszłości pojawiały się w sieci reklamy z jego wizerunkiem, które m.in. nakłaniały do wejścia na stronę giełdy kryptowalutowej.