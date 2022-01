Alarm w największych klubach Europy. Kluczowy piłkarz Bayernu do wzięcia za darmo

Niklas Suele występuje w zespole ze stolicy Bawarii od lipca 2017 roku, kiedy to opuścił Hoffenheim za 20 mln euro. Jego obecny kontrakt wygasa z końcem czerwca tego roku, ale saga związana z nową umową trwa kilkanaście miesięcy. Pozycja negocjacyjna Bayernu Monachium znacznie się osłabiła po tym, jak dyrektor Hasan Salihamidzic ogłosił przed meczem z PSG, że Jerome Boateng nie przedłuży wygasającej umowy. To skłoniło Suele do tego, żeby zażądać jeszcze większej pensji.

Media: Niklas Suele odejdzie z Bayernu bez odstępnego. Kolejny spory cios

Christian Falk, dziennikarz niemieckiego "Bilda" poinformował, że Niklas Suele odrzucił nową ofertę kontraktu od Bayernu Monachium i zdecydował, że odejdzie z klubu po wygaśnięciu umowy, tj. na początku lipca tego roku. Suele przekonał się do odejścia na początku 2022 roku i przekazał już swoją decyzję władzom Bawarczyków. To tym samym kolejny cios dla Bayernu - przed początkiem tego sezonu "za darmo" klub z Bawarii opuścił David Alaba oraz Jerome Boateng.

Ostatnia oferta Bayernu Monachium dla reprezentanta Niemiec opiewała na 10 milionów euro za sezon - do tej pory Suele zarabiał siedem milionów euro rocznie. Kto może zastąpić 26-latka w Bayernie? "Bild" wspomina o trzech kandydaturach - Antonio Ruedigerze, Andreasie Christensenie (obaj Chelsea) oraz Denisie Zakarii z Borussii Moenchengladbach. Wszyscy będą dostępni bez kwoty odstępnego po zakończeniu tego sezonu. Z kolei sam Niklas Suele może wybrać ofertę Barcelony, Newcastle United lub Chelsea.

Niklas Suele łącznie zagrał w 156 spotkaniach Bayernu Monachium, w których strzelił sześć goli oraz zanotował cztery asysty. Defensor w tym sezonie zanotował jedną asystę w 25 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.