Lewandowski dawno nie dostał takich ocen. Niemcy porównują go do Clooneya

Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Herthę Berlin 4:1 w meczu 20. kolejki Bundesligi. Mimo że Bawarczycy trafili do siatki aż czterokrotnie, to żadne trafienie nie było autorstwa Roberta Lewandowskiego, choć okazji do tego mu nie brakowało. Najlepszą miał w 36. minucie. To wtedy Lewandowski oddał strzał z pola karnego i tylko niesamowita interwencja Schwolowa uchroniła Herthę. Ostatni raz Polak skończył mecz bez gola na koncie 11 grudnia w spotkaniu z Mainz.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Lewandowski był zły po meczu z Herthą. Mueller tłumaczy zachowanie Polaka

Kiepskie noty Roberta Lewandowskiego. Najsłabsze w zespole

"Po raz pierwszy nie trafił do siatki w 2022 roku. Skończyła się jego passa. Spudłował dwa razy w dogodnych sytuacjach. Tym razem najlepszy piłkarz świata FIFA nie miał szczęścia. Zdarzają się takie dni" – napisał monachijski Abendzeitung, który przyznał Polakowi notę 4 (1 to klasa światowa, a 6 występ poniżej krytyki). To najgorsza ocena w całym zespole.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl!

Tak samo go ocenił "TZ", gdzie już w tytule czytamy, że "zaskakująco tylko jedna gwiazda zawiodła". Chodzi rzecz jasna o Lewandowskiego. "Dwukrotny zdobywca nagrody dla najlepszego piłkarza roku FIFA miał kilka okazji, ale nie strzelił gola. Jego nastrój pogarszał się z każdą kolejną minutą meczu" – napisano w uzasadnieniu. "Czwórkę" Lewandowski otrzymał również od "Bilda".

Inne portale oceniły go trochę łaskawiej. Serwis spox.com wystawił Lewandowskiemu "trójkę". "Bayern strzelił cztery gole, a Lewandowski żadnego. Zabawne, ale prawdziwe. Świetnie wywalczył piłkę przed golem na 1:0. Miał jedną albo dwie szanse, ale nie wykorzystał ich" – czytamy w uzasadnieniu.

Bayern chce podebrać kluczowego piłkarza Barcelonie. I to jeszcze w styczniu

Najłagodniej Lewandowskiego potraktowali dziennikarze "Sueddeutsche Zeitung". Nie wystawiono not zawodnikom, za to każdy doczekał się opisu swojego występu. "Dwukrotnie został nagrodzony statuetką dla najlepszego piłkarza roku FIFA i pobił niemal wszystkie rekordy w Bayernie. Pozostaje tylko 365 goli Gerda Muellera w Bundeslidze, ale tylko kataklizm mógłby zatrzymać Lewandowskiego w drodze po ten rekord. Absorbował uwagę berlińczyków samą obecnością. Mogło się wydawać, że George Clooney (albo ktoś jeszcze fajniejszy) pojawił się na stadionie w Berlinie i wszyscy chcieli być obok niego. Tworzył sytuacje, ale nie trafił tym razem do bramki" – napisano w artykule.

Lewandowski nie strzelił gola w meczu z Herthą, ale nadal pozostaje liderem klasyfikacji strzelców w Bundeslidze. Ma na koncie 23 gole, o pięć więcej niż Patrik Schick z Bayeru Leverkusen. Natomiast Bayern po 20 kolejkach jest liderem Bundesligi z 49 punktami na koncie. Zespół Juliana Nagelsmanna ma sześć punktów więcej od Borussii Dortmund. Hertha jest na 13. pozycji z zaledwie trzema punktami przewagi nad strefą spadkową. Kolejny mecz Bayern zagra w sobotę, gdy podejmie RB Lipsk. Dzień wcześniej Hertha zagra u siebie z VfL Bochum.

Bayern miażdży Herthę w Berlinie! Bezwzględna dominacja i gol kuriozum