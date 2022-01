Lewandowski był zły po meczu z Herthą. Mueller tłumaczy zachowanie Polaka

Bayern Monachium, zgodnie z planem, wygrał 4:1 z Herthą Berlin i utrzymuje sześć punktów przewagi w tabeli nad Borussią Dortmund. Bramki w tym meczu zdobywali Corentin Tolisso, Thomas Mueller, Leroy Sane oraz Serge Gnabry. Całe spotkanie w barwach mistrza Niemiec zagrał Robert Lewandowski, ale nie zdołał strzelić gola. To był piąty mecz w tym sezonie w lidze, w którym kapitan reprezentacji Polski nie zdobył ani jednej bramki.

Robert Lewandowski schodził z boiska niezadowolony. "To dobra cecha"

Robert Lewandowski zakończył mecz z Herthą Berlin bez bramki, choć miewał swoje sytuacje do pokonania bramkarza rywali. Najlepszą Polak miał w 36. minucie, kiedy to oddał strzał z pola karnego i tylko niesamowita interwencja Alexandra Schwolowa uchroniła Herthę. Po meczu było widać, że Robert Lewandowski nie był zadowolony ze swojej postawy i z grymasem na twarzy udał się do szatni. Wcześniej napastnik nie strzelał gola w meczach z Mainz, Eintrachtem Frankfurt, Greuther Fuerth oraz Arminią Bielefeld.

Jak taką reakcję Lewandowskiego skomentował Thomas Mueller? "Być może Robert ma jakiś uraz czy drobną ranę na nodze. Lewy przecież kocha strzelać gole. Dzisiaj nie stworzyliśmy dla Roberta wielkich okazji, więc trudno było mu strzelić. Niemniej myślę, że jest to dobra cecha, że jest zły, kiedy schodzi po meczu, w którym nie strzelił gola" - stwierdził pomocnik w rozmowie z Viaplay. A jak Mueller ocenia grę Bayernu? "Zagraliśmy dobry mecz i nie popełniliśmy prawie żadnych błędów" - dodał reprezentant Niemiec.

Robert Lewandowski miał szanse na to, żeby zdobyć swoją 600. bramkę w karierze w meczu z Herthą Berlin, ale się to nie udało. Obecnie kapitanowi biało-czerwonych brakuje dwóch trafień. W gronie zawodników z przynajmniej 600 golami jest Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Ferenc Puskas, Romario czy Gerd Mueller.