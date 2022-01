Bayern chce podebrać kluczowego piłkarza Barcelonie. I to jeszcze w styczniu

FC Barcelona rywalizowała z Bayernem Monachium w trakcie fazy grupowej Ligi Mistrzów w tym sezonie. Dwukrotnie lepsza okazała się drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna i oba mecze zakończyły się wynikiem 3:0. W spotkaniu rozgrywanym na Camp Nou dwie bramki zdobył Robert Lewandowski. "Po rekordowym sezonie nadal jest skuteczny. Po raz kolejny pokazał, że ma nosa do strzelania bramek. Słusznie został wybrany piłkarzem meczu" - pisały wówczas o występie Polaka niemieckie media.

Bayern Monachium chce gwiazdę Barcelony. I to jeszcze w styczniu

Hiszpańska gazeta "Marca" informuje, że Bayern Monachium jest zainteresowany pozyskaniem Frenkiego De Jonga. Mistrzowie Niemiec skontaktowali się z agentem pomocnika i chcą go kupić jeszcze w trakcie zimowego okna transferowego. Reprezentant Holandii jest jednym z piłkarzy, na których Barcelona może porządnie zarobić. De Jong trafiał do Barcelony w lipcu 2019 roku za 86 milionów euro z Ajaksu Amsterdam.

Jeżeli jednak Bayernowi nie uda się dopiąć transferu do końca stycznia tego roku, to wróci do tematu latem. Prawdopodobnie wtedy z Bayernem Monachium pożegna się Corentin Tolisso (jego kontrakt jest ważny do końca tego sezonu), co oznacza, że Bawarczycy będą potrzebowali dodatkowego pomocnika. Bayern widzi w Frenkiem De Jongu filar składu na kolejne lata. Jeszcze w październiku zeszłego roku hiszpańska prasa podawała, że Bayern obserwuje też sytuację Pedriego, Sergino Desta oraz Marc-Andre ter Stegena.

Frenkie De Jong zagrał w 25 meczach tego sezonu w barwach Barcelony we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jedną bramkę oraz zanotował dwie asyst. Jego kontrakt z Barceloną jest ważny do końca czerwca 2026 roku.