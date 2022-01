Raz, dwa, trzy. Robert Lewandowski nie miał litości. "Another" [WIDEO]

Oba zespoły przystąpią do niedzielnego starcia w zupełnie innych nastrojach. Bawarczycy zmotywowani sobotnim zwycięstwem Borussii Dortmund będą dążyli do powiększenia przewagi nad bezpośrednim rywalem do sześciu punktów, natomiast klub ze stolicy Niemiec będzie chciał odskoczyć od strefy spadkowej. Obecnie traci do niej zaledwie dwa "oczka".

Dobre wspomnienia Lewandowskiego z meczów z Herthą

Pierwsze spotkanie Bayernu Monachium z Herthą Berlin w tym sezonie Bundesligi było mocno jednostronnym widowiskiem. Drużyny spotkały się w trzeciej kolejce rozgrywek. Bawarczycy przystępowali do starcia po remisie 1:1 z Borussią Moenchengladbach i wygranej 3:2 nad 1. FC Koeln, zaś Hertha miała serię dwóch kolejnych porażek - 1:3 z 1. FC Koeln i 1:2 z Wolfsburgiem.

Tamten mecz był popisem w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Polak w dwóch pierwszych kolejkach strzelił łącznie dwie bramki, a tylko w starciu z Herthą powiększył swój dorobek o trzy trafienia. Gwiazdor Bayernu trafiał do siatki w 35., 70. i 84. minucie, przypieczętowując wysokie zwycięstwo aż 5:0. Skrót tamtego spotkania możecie obejrzeć tutaj, a oficjalny profil Bundesligi zatytułował go: "Another Lewandowski Hattrick!" (kolejny hattrick Lewandowskiego!). Zachwytów nie było końca, zresztą spójrzcie sami:

Hertha jednym z ulubionych rywali Lewandowskiego

Hertha Berlin generalnie jest jednym z ulubionych rywali Roberta Lewandowskiego. Polak od momentu transferu do Niemiec mierzył się z tą drużyną 20 razy - 13 z tych meczów kończyło się zwycięstwami, cztery remisami, a tylko trzy razy lepszy był klub z Berlina. Dorobek "Lewego" w tych pojedynkach to 15 goli i pięć asyst.

Klinsmann zachwyca się Krzysztofem Piątkiem. "Jest świetny. Miałem zaszczyt"

W niedzielę Robert Lewandowski stanie przed szansą na poprawę tego dorobku. Wyjazdowy mecz Bayernu Monachium z Herthą Berlin rozpocznie się w niedzielę 23 stycznia o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna na platformie Viaplay.