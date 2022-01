Bayern złoży Lewandowskiemu ofertę. Robi dla niego wyjątek

Mimo że umowa Lewandowskiego wygasa za półtora roku, to Bayern jeszcze nie rozpoczął rozmów ws. nowego kontraktu. - Bayern upadłby na głowę, gdyby pozbył się Lewandowskiego - powiedział Uli Hoeness, honorowy prezes klubu z Bawarii, narzucając tym samym presję na obecne władze. A otoczenie piłkarza roku FIFA jest coraz bardziej zniecierpliwione brakiem ruchów ze strony klubu. I jak informuje "Sport BILD" możliwe są dwa scenariusze rozwiązania tej sprawy.

To przedłużenie umowy lub odejście Lewandowskiego już latem. Bayern nie pozwoli na to, by kapitan reprezentacji Polski odszedł za darmo (czyli został na sezon 2022/23, ale bez przedłużenia umowy: wtedy mógłby podpisać kontrakt z jakimkolwiek klubem już w styczniu 2023 roku). Z takim postawieniem sprawy zgadza się agent Lewandowskiego, Pini Zahavi. Jak na razie priorytetem obu stron jest przedłużenie umowy. Rozmowy mają odbyć się wiosną, ale nie mają jeszcze konkretnego terminu.

Bayern Monachium może zrobić wyjątek dla Roberta Lewandowskiego, ale będzie miało to swoją cenę

Co ważne, w przypadku przedłużenia umowy Bayern ma zaproponować dwie opcje: albo przedłużenie o rok z utrzymaniem obecnej pensji (24 mln euro rocznie) lub przedłużenie o dwa lata (czyli do końca sezonu 2024/2025), ale z obniżką płac. Mistrzowie Niemiec i tak są gotowi zrobić wyjątek dla 33-letniego Lewandowskiego: ich polityka zakłada przedłużanie umów z piłkarzami powyżej 30. roku życia zaledwie o rok.

Gdyby Lewandowski został w Bayernie jeszcze dwa-trzy lata, miałby ogromne szanse zaatakować legendarny rekord Gerda Muellera. Legenda mistrzów Niemiec strzeliła aż 365 goli w Bundeslidze - i goni go właśnie Lewandowski, który w miniony weekend strzelił gola numer 300. W tym sezonie Polak strzelił 23 gole i zaliczył jedną asystę w 19 meczach Bundesligi, a licząc wszystkie rozgrywki zdobył 34 bramki i zaliczył trzy asysty w 27 meczach.