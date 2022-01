Są szczegóły dwóch ofert dla Lewandowskiego. Teraz czas na ruch Polaka

Robert Lewandowski ponownie udowodnił, że jest najlepszy na świecie. Kilka dni temu, podczas gali FIFA The Best, 33-latek odebrał nagrodę Piłkarza Roku FIFA. Wcześniej jeszcze więcej nagród indywidualnych za osiągnięcia z ostatnich miesięcy. Kapitan reprezentacji Polski sięgnął w 2021 roku po mistrzostwo Niemiec i Superpuchar Niemiec, a w całym roku kalendarzowym strzelił 69 goli. W międzyczasie pobił historyczny rekord Gerda Muellera pod względem liczby strzelonych bramek w jednym sezonie Bundesligi (41).

Robert Lewandowski przedłuży kontrakt z Bayernem? Rok i ta sama pensja albo dłużej i mniejsza

Przed kilkoma dniami niemieckie media informowały już, że Bayern Monachium prawdopodobnie będzie musiał zrobić wyjątek dla Roberta Lewandowskiego. Chodzi o zasadę przedłużania umów z piłkarzami powyżej 30. roku życia o rok. Napastnik natomiast miałby żądać dłuższego kontraktu. Najnowsze doniesienia stanowią, że władze Bayernu Monachium znalazły rozwiązanie zaistniałej sytuacji.

"Sport Bild" pisze, że Bayern może przedłużyć umowę z Robertem Lewandowskim do 2024 roku - wtedy pozostanie przy aktualnej pensji - lub przeciągnąć ten okres do 2025 roku, ale z niższą płacą. Co jeżeli obie strony nie dojdą do porozumienia?

Bayern Monachium, aby zarobić, będzie zmuszony sprzedać Lewandowskiego w najbliższym okienku transferowym. Aktualna umowa Polaka z klubem wygasa z końcem czerwca 2023 roku. Niemieccy dziennikarze piszą o szacunkowej wartości Polaka w granicach 50 milionach euro. W interesujących Lewandowskiego miejscach pracy znalazły się Real Madryt, Paris Saint-Germain czy Manchester City. Przyszłość napastnika pozostaje więc sprawą otwartą.

- Jeśli pokazujesz swoją wydajność na boisku, to nie ma znaczenia, czy grasz w drużynie A, B czy C. Nie mogę myśleć zbyt wiele o spekulacjach na temat innych klubów czy nowego kontraktu. W końcu muszę być skoncentrowany i wykonać zadanie. To jest zawsze na pierwszym miejscu w mojej głowie. Jestem doświadczonym piłkarzem i blokuję wszystkie inne bodźce. Jest jeszcze wystarczająco dużo czasu. Zachowuję cierpliwość, spokój i nie stresuję się - powiedział Lewandowski po gali FIFA The Best.