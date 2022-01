Lewandowski dostał pytanie o transfer Haalanda do Bayernu. Konkretna odpowiedź

Robert Lewandowski odebrał w poniedziałek nagrodę FIFA The Best dla piłkarza roku 2021. Tym samym Polak zrewanżował się Leo Messiemu za niedawną porażkę w plebiscycie Złotej Piłki i przy okazji pokonał także Mohameda Salaha. Napastnik Bayernu Monachium zdobył tę statuetkę po raz drugi z rzędu, co wcześniej udało się tylko Cristiano Ronaldo, a przy okazji Lewandowski zrównał się pod względem triumfów w plebiscycie z Ronaldinho.

Robert Lewandowski wypowiada się nt. transferu Haalanda. "Rozumiem piłkę"

Robert Lewandowski był do dyspozycji dziennikarzy podczas specjalnej konferencji prasowej, którą Bayern Monachium zorganizował po wygranej w plebiscycie FIFA The Best. Kapitan reprezentacji Polski nie mógł uciec od pytań nt. Erlinga Brauta Haalanda. Co Lewandowski sądzi o plotkach łączących Norwega z Bayernem? " Ja jestem osobą cierpliwą. Rozumiem piłkę i to, co dzieje się w tle. Mój kontrakt nie wygasa latem, więc zachowuję spokój i nie stresuję się tym" - powiedział.

A jak Robert Lewandowski zapatrywałby się na potencjalną współpracę z Erlingiem Brautem Haalandem w ataku Bayernu? "Jeśli faktycznie bym z nim trenował, to po jednym lub dwóch tygodniach mógłbym coś powiedzieć. Haaland przecież to inny typ napastnika, niż mój. Niemniej jest świetnym piłkarzem i cieszę się, że Erling potwierdza to w każdym meczu" - dodał kapitan reprezentacji Polski. Po 19. kolejkach Lewandowski ma 23 gole w Bundeslidze, natomiast Haaland ma osiem trafień mniej.

Jak długo Robert Lewandowski planuje grać w piłkę? Napastnik przyznał wprost, że nie jest łatwo jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. "Zawsze są granice, które można przesuwać. I ja to właśnie teraz robię. Pewnie będę mógł powiedzieć więcej za dwa lub trzy lata, ale teraz, jako 33-latek czuję się bardzo sprawny. Z każdym dniem poznaję swoje ciało coraz bardziej i czuję się lepiej niż kiedykolwiek" - skwitował Lewandowski.