Bayern może stracić Lewandowskiego na własne życzenie. Niemcy donoszą

Robert Lewandowski w sezonie 2021/22 utrzymuje znakomitą formę z poprzednich lat. Polski napastnik w 19 kolejkach Bundesligi strzelił aż 23 gole i znów jest na drodze do pobicia swojego rekordu trafień w jednych rozgrywkach, który ustanowił w poprzednim sezonie (41 goli).

REKLAMA

Zobacz wideo Jest reakcja naczelnego "France Football" ws. Roberta Lewandowskiego

Nad dyspozycją Polaka rozpływają się trener Bayernu Julian Nagelsmann oraz kapitan Manuel Neuer. - On jest po prostu maszyną – czy to w ataku, czy w polu. Sami to dziś mogliście zobaczyć po raz kolejny. Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni, że mamy go w swoim zespole - mówił Neuer o Lewandowskim po ostatnim meczu z FC Koeln (4:0), w którym kapitan reprezentacji Polski zaliczył hattricka i strzelił swojego 300. gola w Bundeslidze.

Ryzykowna gra Bayernu. Straci Lewandowskiego?

Tymczasem Bayern Monachium wcale nie śpieszy się z przedłużeniem umowy Roberta Lewandowskiego, która obowiązuje jeszcze przez półtora roku, do 2023 roku. Jak informuje Sport1, klub jeszcze nie rozmawiał na ten temat z menedżerem Polaka, Pinim Zahavim.

Legenda niemieckiej piłki: Lewandowski absolutnie zasłużył

Mówi się, że Bayern chce pozostawić sobie furtkę do ewentualnego sprowadzenia latem Erlinga Haalanda, napastnika Borussii Dortmund, a przedłużenie kontraktu Lewandowskiego oznaczałoby rezygnację z Norwega. Sport1 nazywa tę sytuację ryzykowną, gdyż pomimo swojej więzi z Bayernem Monachium, Lewandowski może przez to zechcieć spróbować swoich sił w angielskiej Premier League lub hiszpańskiej La Liga.

Bardzo ważna jest tu również postawa samego Haalanda. - Borussia Dortmund zaczęła wywierać na mnie ogromną presję. Wcześniej o tym nie mówiłem ze względu na szacunek do klubu. Nie chcę decydować o swojej przyszłości już w styczniu, w okresie, w którym gramy wiele trudnych spotkań - wypalił po ostatnim meczu ligowym i dodał, że "wszystko rozpoczyna się teraz". To oznacza, że niedługo powinien podjąć decyzję ws. ewentualnego transferu. BVB chce go zatrzymać na jeszcze jeden rok i wskazuje na przykład Lewandowskiego. Chce przekonać Haalanda, by tak jak Polak zdecydował się zostać przez jeszcze jeden sezon (Bayern chciał pozyskać Lewandowskiego w 2013 roku, ale BVB nie zgodziło się, a Polak wypełnił swój kontrakt, odchodząc jako król strzelców)

Robert Lewandowski występuje w Bayernie Monachium od 2014 roku. Przez 7,5 roku rozegrał w barwach mistrzów Niemiec 356 meczów oficjalnych, w których strzelił nieprawdopodobną liczbę 328 goli, do których dołożył 68 asyst. Jego ogólny bilans w Bundeslidze, w barwach Bayernu i Borussii, to 300 bramek w 369 spotkaniach. Do absolutnego rekordzisty Gerda Muellera traci już tylko 65 trafień.