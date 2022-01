Lewandowski określił swój wyczyn jednym słowem. Lepiej się nie dało

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Bayern Monachium rozbił na wyjeździe ekipę Kolonii 4:0 w meczu 19. kolejki Bundesligi. Trzy bramki w tym spotkaniu zdobył Robert Lewandowski. Polak dobił tym samym do magicznej granicy 300 bramek w Bundeslidze. Po meczu skomentował swój wyczyn w rozmowie z oficjalnym serwisem klubu.

Robert Lewandowski ucieka, ale rewelacja sezonu go goni

- Już teraz te liczby są obłędne. Nigdy nie sądziłem, że strzelę tyle bramek w Bundeslidze. Z małym dystansem być może będę mógł dłużej o tym pomyśleć i być po prostu dumnym - powiedział Polak.

Niesamowity wyczyn Roberta Lewandowskiego. Na horyzoncie rekord wszech czasów

Pod wrażeniem Lewandowskiego był również jego kolega i kapitan zespołu Manuel Neuer. - Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni, że gra z nami. Jest maszyną w polu karnym, świetnie trzyma piłkę, a sposób, w jaki strzela gole, jest wyjątkowy – podsumował grę Polaka golkiper Bayernu.

- Oprócz strzelania, dużo pracował i często był na bardzo dobrej pozycji. Jest to jedna z jego wielkich cech. Chce i może inicjować wiele ataków, a następnie wbiegać w pole karne i czekać na podanie – tak grę Polaka skomentował z kolei trener zespołu Julian Nagelsmann.

Lewandowski jest drugim piłkarzem w historii Bundesligi, który zdołał strzelić co najmniej 300 goli. Jest też pierwszym obcokrajowcem, który tego dokonał. Więcej goli od kapitana reprezentacji Polski ma już tylko jeden piłkarz. Oczywiście jest to Gerd Mueller. Lewandowski może więc teraz na dobre ruszyć w pogoń za kolejnym wynikiem, który wydawał się nie do pobicia. W zeszłym sezonie Polak pobił rekord w liczbie goli strzelonych w jednym sezonie Bundesligi. Trafił do siatki rywali 41 razy, czyli o jeden raz więcej niż Mueller w sezonie 1971/72.

W tegorocznej kampanii Lewandowski jeszcze nie pobije rekordu Niemca w liczbie strzelonych goli w Bundeslidze. W następnej również będzie o to bardzo trudno. Do Gerda Muellera Lewandowski traci dokładnie 65 goli. Jeżeli Polak utrzyma taką dyspozycję jak obecnie jeszcze przez dwa, może trzy lata, to kwestią czasu jest kiedy zdetronizuje legendarnego Niemca.

Tak Robert Lewandowski strzelił 300. gola! Hat-trick marzeń [WIDEO]

Zanim to się stanie, to Lewandowskiego czeka jeszcze jeden zaszczyt. W poniedziałek 17 stycznia zostaną rozdane nagrody FIFA Best. Lewandowski jest faworytem do zgarnięcia nagrody dla najlepszego piłkarza na świecie w roku 2021. Rok temu nie miał sobie równych.

- Nagrody i tytuły są ważne dla każdego, zarówno na poziomie drużynowym jak i osobistym. Byłbym szczęśliwy, gdyby wygrał. Byłoby to zasłużone – powiedział Nagelsmann.