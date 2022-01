Robert Lewandowski upolował rewelację Bundesligi! Historyczny rekord Bayernu

Jak widać, Robert Lewandowski nie zamierza zatrzymać się w 2022 roku. Polak potrzebował zaledwie 11 minut, aby otworzyć wynik w spotkaniu z FC Koeln - ekipa Steffena Baumgarta spisuje się w tym sezonie zaskakująco dobrze, zajmując 6. miejsce po 18 kolejkach Bundesligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Kolejny gol Lewandowskiego. Dzięki niemu Bayernu przedłużył fenomenalną passę

Polak otrzymał prostopadłe podanie od Thomasa Muellera, niepilnowany przyjął piłkę, popatrzył i z zimną krwią trafił do siatki gospodarzy. Początkowo wydawało się, że bramka nie zostanie uznana, gdyż sędzia asystent sygnalizował, że napastnik znajdował się na spalonym. Analiza VAR wskazała jednak, że napastnik znajdował się w linii z obrońcami FC Koeln.

Haaland powiedział za dużo! Żali się na Borussię. "Wcześniej o tym nie mówiłem"

Dla Lewandowskiego, który umacnia się w klasyfikacji strzelców, było to już 21. trafienie w tym sezonie w Bundeslidze. To 10. sezon, w którym polski napastnik przekroczył granicę 20. goli w sezonie. W XXI wieku lepsi pod tym względem są jedynie Cristiano Ronaldo oraz Leo Messi (13. sezonów). Dzięki tej bramce Bayern Monachium pobił historyczny rekord meczów z rzędu ze strzelonym golem. Obecnie licznik wynosi 66 meczów. Wcześniejszy rekord również należał do mistrzów Niemiec, którzy w latach 2012-2014 wyśrubowali passę 65. spotkań ligowych z golem z rzędu.

Bayern wygrał spotkanie 4:0, a Robert Lewandowski strzelił trzy gole. Jedno trafienie dołożył także w 25. minucie Correntin Tolisso. Bawarczycy są liderem Bundesligi z 46 punktami po 20 meczach (sześć przewagi na drugim BVB). 33-letni napastnik ma już 23 trafienia w tym sezonie.