Problem z kontraktem Lewandowskiego. Bayern musi zrobić wyjątek

Władze Bayernu Monachium wielokrotnie deklarowały chęć dalszej współpracy z Robertem Lewandowskim. - Bayern upadłby na głowę, gdyby pozbył się Lewandowskiego - powiedział Uli Hoeness, honorowy prezes klubu z Bawarii. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

Bayern Monachium skontaktował się z agentem Roberta Lewandowskiego, ale konkretów brak

Wstępne rozmowy klubu z agentem Lewandowskiego, Pinim Zahavim miały się odbyć przy okazji gali Złotej Piłki - informuje "Sport Bild". Zanim dojdzie do konkretów Bayern Monachium musi przemyśleć jeden aspekt, na którym ma zależeć 33-letniemu napastnikowi. Zdaniem niemieckiego dziennika Polak chciałby długoterminowej umowy. Tymczasem władze mistrza Niemiec prowadzą politykę przedłużania umów z piłkarzami po 30. roku życia o jeden rok.

Wychodzi na to, że Bayern będzie musiał zrobić dla Lewandowskiego wyjątek. Przyznanie reprezentantowi Polski dwuletniego kontraktu sprawi, że przy końcu trwania tej umowy (2025 rok) będzie on miał 36 lat. To z kolei może nie odpowiadać władzom ze względu na jego pensję. Robert Lewandowski jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w Bayernie Monachium. Na wypłatę jego rzędu mogą liczyć tylko Manuel Neuer i Thomas Mueller (20-25 mln euro rocznie).

Niemieccy dziennikarze piszą, że Bayern nie będzie podejmował pochopnej decyzji w tej sprawie. Negocjacje z zawodnikami, których kontrakty wygasają w 2023 roku, mają się natomiast rozpocząć wiosną bieżącego roku. Jeżeli klub nie zgodzi się na warunki Lewandowskiego, z pewnością znajdzie się inny pracodawca, który z chęcią zatrudni Polaka.

Robert Lewandowski potrzebuje tylko jednej bramki, żeby zostać liderem w klasyfikacji Złotego Buta. Kapitan reprezentacji Polski strzelił już 20 goli w Bundeslidze i ma trzy trafienia więcej od Patrika Schicka, reprezentującego Bayer Leverkusen. Napastnik, licząc wszystkie rozgrywki, zdobył już 31 bramek w sezonie 2021/2022.