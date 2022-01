Wielka walka z Realem o Lewandowskiego. Rummenigge ujawnia. "Niezwykle trudne"

Karl-Heinz Rummenigge przez blisko 20 lat pełnił rolę prezesa zarządu Bayernu Monachium. Miał więc realny wpływ m.in. na politykę transferową klubu. W swojej karierze podpisał kontrakty z wieloma gwiazdami światowego formatu i zapewne z każdym ma jakąś historię. Podobnie było z Robertem Lewandowskim, którego w swoim składzie - jak twierdzi Rummenigge - widział wtedy też Real Madryt.

Real Madryt mógł sprzątnąć Lewandowskiego Bayernowi Monachium? "Musimy rozpocząć serię"

- Udało nam się pozyskać najlepszego napastnika na świecie - powiedział Rummenigge o transferze Lewandowskiego do Bayernu Monachium. Polak dołączył do Bawarczyków latem 2014 roku na zasadzie wolnego transferu. Po latach dowiadujemy się, że dużą rolę w tym ruchu odegrali przedstawiciele byłego klubu 33-latka, Borussia Dortmund.

Co kierowało wtedy Polakiem? - Jego argumentem było to, że chciał wygrać Ligę Mistrzów i zostać najlepszym piłkarzem na świecie. Nigdy nie zapomnę, jak siedział na boisku po finale 2020 w Lizbonie, z trofeum w ręku i łzami w oczach. Pogratulowałem mu triumfu i zapytałem, czy pamięta jeszcze rozmowy sprzed kilku lat. Odpowiedział: "Jasne". A ja na to: "Widzisz, z Bayernem Monachium też możesz wygrać Ligę Mistrzów". Jego odpowiedź brzmiała: "Tak, ale teraz musimy rozpocząć serię". W swoim największym sukcesie, kiedy siedział tam z trofeum, myślał już o przyszłości. To trochę szalone, ale w pozytywny sposób - opowiedział z uśmiechem na ustach Karl-Heinz Rummenigge.

To nie pierwszy raz, w którym czytamy o zainteresowaniu Robertem Lewandowskim ze strony Realu Madryt, ale być może pierwsze poważne plany Królewskich mające na celu sprowadzić Polaka. Przypomnijmy, że rok przed tym jak Lewandowski dołączył do Bayernu, będąc jeszcze w Borussii Dortmund, w pojedynkę pokonał Real Madryt w półfinale Lig Mistrzów (4:1), strzelając wszystkie cztery gole. W rewanżu Królewscy wygrali 2:0. Tamtego roku Bayern Monachium zdobył też Ligę Mistrzów i do 2020 roku był to ostatni triumf Bawarczyków w rozgrywkach.

Obecnie Robert Lewandowski pozostaje piłkarzem Bayernu Monachium do końca czerwca 2023 roku. Władze Bawarczyków ogłaszają, że nie zamierzają pozbyć się Polaka, co zwiastuje przedłużenie umowy. Oficjalnie jednak jeszcze nic nie wiadomo, dlatego trzeba czekać na negocjacje obu stron.