Bayern wydaje kosmiczne pieniądze. Lewandowski w innej lidze. "Bild" ujawnia

Wygląda na to, że Bayern Monachium doszedł do porozumienia z Kingsleyem Comanem. Klub bardzo długo prowadził rozmowy ze swoim piłkarzem na temat przedłużenia umowy. Kością niezgody były głównie kwestie finansowe. Jednak jak informuje "Bild", Francuz otrzyma sporą podwyżkę i najprawdopodobniej podpisze nową umowę. Jak czytamy w niemieckiej prasie, Coman ma zarabiać 17 milionów euro za sezon. Kontrakt będzie obowiązywał do 2026 lub 2027 roku.

Bayern nie oszczędza na pensjach piłkarzy

"Bild" zwraca uwagę, że Bayern wydaje na pensje coraz więcej. W Monachium doszli bowiem do wniosku, że lepiej już dać Comanowi podwyżkę, niż dać mu odejść. Stwierdzono, że zdecydowanie więcej pieniędzy Bayern będzie musiał wydać na jego następcę niż na przedłużenie umowy z francuskim skrzydłowym. Podobny przypadek Bayern przerabiał już zeszłego lata. Bawarczycy nie chcieli się zgodzić na to, żeby David Alaba zarabiał 20 milionów euro. Pozwolono mu odejść, a zamiast niego przyszedł Dayot Upamecano. Za niego Bayern zapłacił 42,5 miliona. To w połączeniu z pensją Francuza sprawia, że cała operacja kosztowała więcej, niż gdyby Bayern po prostu przedłużył umowę z Alabą.

Tym samym Kingsley Coman będzie ósmym graczem Bayernu, który ma zarabiać powyżej 15 milionów euro za sezon. Oprócz niego w tym gronie są Lucas Hernandez, Leon Goretzka, Thomas Mueller, Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Leroy Sane i Robert Lewandowski. Jak podaje "Bild", Lewandowski jest jednak w innej lidze jeśli chodzi o zarobki. Polak jako jedyny zarabia ponad 20 milionów euro za sezon. "Bild" podaje, że konkretnie to są 24 miliony. Jeżeli Lewandowski przedłuży kontrakt z klubem, będzie mógł zapewne liczyć na jeszcze większe pieniądze. Najbliżej Lewandowskiego są Manuel Neuer i Thomas Mueller. Obaj zarabiają po 20 milionów euro. Ich kontrakty wygasają w 2023 roku. Na razie wiadomo, że w przypadku Muellera Bayern się nie śpieszy i nie doszło jeszcze do konkretnych rozmów.

