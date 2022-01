Bayern jednak zrobi zimowy transfer? Klub chce byłego zawodnika

- Nie lubię podejmować trudnych decyzji, jestem zadowolony z obecnej kadry - powiedział Julian Nagelsmann w rozmowie z DAZN. Informacje o braku transferów do klubu w zimowym okienku potwierdził także Christian Falk z "Bilda". Bayern Monachium ma być za to otwarty na sprzedaż lub wypożyczenie niektórych zawodników. Mowa tutaj o takich piłkarzach, jak Marc Roca, Corentin Tolisso czy Mickael Cuisance, którzy cieszą się zainteresowaniem na rynku.

Kilka tygodni później niemiecki "Sky" przekonuje, że Bayern Monachium może jednak przeprowadzić jedną transakcję w trwającym okienku transferowym. Chodzi o Woo-yeong Jeonga, czyli 22-letniego Koreańczyka występującego od 2019 roku w SC Freiburg. Zawodnik jest wychowankiem Bayernu, grał w drużynach młodzieżowych i rezerwach klubu.

W obecnym sezonie Jeong zagrał we wszystkich kolejkach Bundesligi i strzelił cztery gole. W sumie we Freiburgu rozegrał 49 spotkań, a jego bilans to osiem bramek. W rezerwach Bayernu radził sobie jeszcze lepiej: 46 meczów, 14 goli i 15 asyst.

SC Freiburg znajduje się obecnie na 4. miejscu w Bundeslidze, co daje mu możliwość gry w Lidze Mistrzów w następnym sezonie. Nie wiadomo, do kiedy obowiązuje aktualny kontrakt Jeonga z kubem, ponieważ po przedłużeniu umowy, do czego doszło w grudniu 2021 roku, podjęto decyzję o tym, że jej treść nie zostanie ujawniona.

- Czuję się bardzo komfortowo w moim zespole i jestem zadowolony z mojego rozwoju osobistego i silnej pierwszej połowy sezonu w zespole. Chciałbym na tym bazować i osiągnąć jak najwięcej z SC Freiburg - mówił 23 grudnia mediom klubowym Woo-yeong Jeong.