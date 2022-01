Borussia żąda pilnego spotkania ws. Haalanda. Muszą poznać decyzję

O tym, że Erling Haaland już latem może odejść z Borussii Dortmund, spekuluje się co najmniej od kilku miesięcy. Norweg, którego już poprzedniego lata chciała u siebie Chelsea, wzbudza potężne zainteresowanie na rynku transferowym, jednak wciąż nie jest pewne, gdzie zagra w przyszłym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Trenerskie gwiazdy odpadają z gry o reprezentację Polski. Faworyt jest tylko jeden [SPORT.PL LIVE #4]

Chociaż najpoważniejsze media z całej europy prześcigają się w informacjach o kolejnych klubach, to sama Borussia Dortmund ma być przekonana, że Norweg może zostać w jej szeregach na jeszcze jeden sezon. Niemcy zresztą nie muszą spieszyć się ze sprzedażą Haalanda, ponieważ jego kontrakt ważny jest do czerwca 2024 roku.

Wielki powrót Jerzego Brzęczka o krok! Może przejąć inną reprezentację

Pewne jest jednak, że tego lata Borussia nie postawi już tak zaporowej ceny za zawodnika, jak zrobiła to pół roku temu. W ostatnim letnim okienku transferowym niemiecki klub wycenił Haalanda na około 170 milionów euro, co skutecznie odstraszyło Romana Abramowicza i Chelsea, którzy ostatecznie sprowadzili do Londynu Romelu Lukaku.

Borussia chce znać zamiary Haalanda

Tego lata Haaland może kosztować około 90 milionów euro, bo tyle wynosić ma klauzula zapisana w jego kontrakcie. Sytuacji zawodnika bacznie przyglądają się Real Madryt, FC Barcelona, PSG czy Manchester City. W związku z obecną sytuacją Borussia Dortmund zażądała spotkania z zawodnikiem, jego ojcem oraz agentem - Mino Raiolą.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Informacje te przekazał we wtorek "Sport Bild", a do spotkania ma dojść już w przyszłym tygodniu. Na spotkaniu tym władze Borussii Dortmund będą chciały poznać zamiary zawodnika. Klub chce wiedzieć, czy Haaland widzi się w Borussii w kolejnym sezonie. Jeśli Norweg poinformuje klub o chęci zmiany pracodawcy, to Niemcy już rozpoczną intensywne poszukiwania jego następcy.

Problemy Marcina Najmana po współpracy ze "Słowikiem"! Kolejny partner rezygnuje

"Sport Bild", powołując się na anonimowe źródło w klubie, poinformował, że Borussia Dortmund chciałaby poznać ostateczną decyzję Haalanda najpóźniej w pierwszych dniach lutego. - Spotkamy się w odpowiednim czasie, chcemy mieć wszystko pod kontrolą - powiedział dziennikowi szef pionu sportowego klubu, Sebastian Kehl.

Haaland zawodnikiem Borussii został w styczniu 2020 roku. Przez dwa lata Norweg zagrał w 76 meczach, w których strzelił 76 goli. W obecnym sezonie Haaland wystąpił 17 razy, zdobył 19 bramek i miał sześć asyst.