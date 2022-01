Bayern czuje się skrzywdzony. "Inni muszą ocenić, czy to sprawiedliwe"

W piątek Bayern Monachium przegrał z Borussią Moenchengladbach 1:2 w 18. kolejce Bundesligi. Chociaż gospodarze prowadzili 1:0 po golu Roberta Lewandowskiego z 18. minuty, to wynik meczu jeszcze przed przerwą ustalili Florian Neuhaus i Stefan Lainer.

Wynik jest sensacją. Na usprawiedliwienie mistrzów Niemiec trzeba jednak podkreślić ich bardzo trudną sytuację kadrową. W piątek z powodu zakażenia koronawirusem nie zagrali Alphonso Davies, Lucas Hernandez, Manuel Neuer, Tanguy Nianzou, Omar Richards, Leroy Sane i Dayot Upamecano.

Z powodu kontuzji zabrakło też Kingsley'a Comana, Leona Goretzki, Josipa Stanisicia i Corentina Tolisso. Na Puchar Narodów Afryki pojechali zaś Buona Sarr i Eric Maxim Choupo-Moting.

Bayern krytykuje przepisy DFL

Chociaż przed meczem Julian Nagelsmann unikał szukania wymówek, to po spotkaniu z obozu Bayernu słychać było słowa oburzenia na to, że mecz w ogóle się odbył. - Mieliśmy dziesięciu zawodników pierwszego zespołu. Reszta to piłkarze rezerw lub drugiej drużyny. Mam wątpliwości, czy należało rozgrywać taki mecz - powiedział Sven Ulreich, który w bramce zastąpił Neuera.

- Inni muszą ocenić, czy to sprawiedliwe. Ja wątpię - stwierdził Thomas Mueller. - Akceptujemy przepisy DFL, ale zostały one ustalone, gdy koronawirus nie istniał. Koniecznie trzeba je zaktualizować - dodał zaś Oliver Kahn.

Po 18 kolejkach ligowych Bayern wciąż jest liderem z 43 punktami i dziewięcioma punktami przewagi nad Borussią Dortmund, która w sobotę zagra na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. Kolejny mecz Bawarczycy zagrają w sobotę, 15 stycznia. To wtedy zmierzą się na wyjeździe z FC Koeln.