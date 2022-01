Niemcy zachwyceni Lewandowskim. "Najlepszy występ, nie zostanie zapamiętany"

Bayern Monachium przystąpił do tego spotkania w mocno rezerwowym składzie. Z powodu zakażenia koronawirusem nie zagrali Alphonso Davies, Lucas Hernandez, Manuel Neuer, Tanguy Nianzou, Omar Richards, Leroy Sane i Dayot Upamecano, a z powodu kontuzji zabrakło też Kingsley'a Comana, Leona Goretzki, Josipa Stanisicia i Corentina Tolisso. Na Puchar Narodów Afryki pojechali zaś Buona Sarr i Eric Maxim Choupo-Moting. I choć trener Julian Nagelsmann miał duży problem, aby zestawić wyjściową jedenastkę, to i tak porażka Bayernu jest niespodzianką.

Sensacja w Monachium! Zdziesiątkowany Bayern przegrał mimo gola Lewandowskiego

Borussia Moenchengladbach wygrała 2:1, a jedyną bramkę dla Bayernu zdobył niezawodny Robert Lewandowski, który w 18. minucie z łatwością ograł Nico Elvediego, ustawił sobie piłkę na strzał i potężną bombą nie dał szans Yannowi Sommerowi.

- Akceptujemy regulamin rozgrywek, ale pamiętajmy, że te przepisy powstały, zanim koronawirus stał się rzeczywistością. Ktoś ponownie powinien zajrzeć w przepisy i je dostosować do obecnej sytuacji - denerwował się prezes Oliver Kahn. A co do powiedzenia mieli niemieccy dziennikarze?

Niemcy o Lewandowskim: To był być może najlepszy występ

- Brakuje wszystkich, ale najlepszy zawodnik wciąż jest sprawny i w dobrej formie. Świetnie przeczytał zamiary Elvediego i popisał się bombą na bliższy słupek na 1:0. Później huknął w poprzeczkę. Być może to był najlepszy występ Lewandowskiego, który ze względu na wynik nie zostanie zapamiętany - czytamy na portalu sueddeutsche.de.

- Lewandowski szybciej myślał niż jego przeciwnicy. Tak było także w sytuacji bramkowej z 18. minuty. Polak jednak cierpi z powodu wyniku. Tym bardziej, że trafił i w słupek, i w poprzeczkę - pisze serwis sport.sky.de, który przyznał Polakowi notę "3" w skali 1-6.

Z kolei sport.de - w tej samej skali - oceniło go na "2,5". - Dzięki doskonałemu i potężnemu uderzeniu wyprowadził Bayern na prowadzenie. Wcześniej nie udało mu się strzelić z rzutu wolnego, a w doliczonym czasie pierwszej połowy strzelił w słupek. W drugiej połowie strzelił w poprzeczkę. Miał pecha - czytamy.

W skali 1-6, gdzie "1" to klasa światowa a "6" to występ poniżej krytyki, sportbuzzer.de przyznał Polakowi "2" (taką samą notę otrzymał od "Focus" oraz TZ.de). - Mocnym występem udowodnił, dlaczego za kilka dni może obronić tytuł FIFA dla najlepszego piłkarza na świecie. Jego gol był warty oglądania powtórek. Choć w każdej kolejnej akcji był groźny, to nie udało mu się zdobyć drugiej bramki.

Bayern nie ma patentu na ogranie Borussii

Piątkowe spotkanie obu drużyn było ich już trzecią rywalizacją w tym sezonie. Bayern nie wygrał żadnego z nich. Oba zagrał na wyjeździe - w Bundeslidze zremisował 1:1, w Pucharze Niemiec przegrał 0:5.

Po 18 kolejkach ligowych Bayern wciąż jest liderem z 43 punktami i dziewięcioma punktami przewagi nad Borussią Dortmund, która w sobotę zagra na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. Dzięki zwycięstwu Borussia awansowała na 11. miejsce z 22 punktami na koncie.