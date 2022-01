Sensacja w Monachium! Zdziesiątkowany Bayern przegrał mimo gola Lewandowskiego

- Czy ten mecz się odbędzie? Uwierzę w to, jak już się zacznie - przed spotkaniem z Borussią Moenchengladbach żartował trener Bayernu Monachium, Julian Nagelsmann. Chociaż Niemiec nie szukał wymówek, to sytuacja kadrowa w jego zespole była fatalna.

Bayern potężnie osłabiony

W piątek z powodu zakażenia koronawirusem nie zagrali Alphonso Davies, Lucas Hernandez, Manuel Neuer, Tanguy Nianzou, Omar Richards, Leroy Sane i Dayot Upamecano. Z powodu kontuzji zabrakło też Kingsley'a Comana, Leona Goretzki, Josipa Stanisicia i Corentina Tolisso. Na Puchar Narodów Afryki pojechali zaś Buona Sarr i Eric Maxim Choupo-Moting.

Zdziesiątkowany koronawirusem i kontuzjami Bayern nie zmienił stylu i od pierwszych minut zaatakował rywali, konsekwentnie spychając ich do defensywy. Efektem przewagi gospodarzy był gol, jakiego w 18. minucie strzelił Robert Lewandowski.

Polak otrzymał podanie od Thomasa Muellera, z łatwością poradził sobie z Nico Elvedim i potężnym uderzeniem w bliższy róg nie dał najmniejszych szans Yannowi Sommerowi.

Kiedy wydawało się, że kolejne gole dla Bayernu są kwestią czasu, niespodziewanie do pracy wzięli się goście. Niespodziewanie, bo Borussia Moenchengladbach przez pierwszych 30 minut meczu w Monachium, praktycznie nie istniała.

W 27. minucie goście wykorzystali jednak nieporadność Bayernu w obronie. Po wrzutce z prawej strony najpierw nie popisali się stoperzy, którzy nie wybili piłki, a później Joshua Kimmich, który zagrał ją wprost na nogę Floriana Neuhausa. Niemiec zdecydował się na natychmiastowe uderzenie z powietrza, czym doprowadził do remisu.

Zaledwie cztery minuty później Bayern przegrywał już 1:2. Po dośrodkowaniu Luki Netza z rzutu rożnego gola głową strzelił Stefan Lainer.

Gol Lewandowskiego nie pomógł Bayernowi

Jeszcze przed przerwą obie drużyny mogły strzelić po jednym golu. Najpierw szansę mieli goście, jednak strzał Breela Embolo doskonale odbił Sven Ulreich. Chwilę później Lewandowski ponownie ośmieszył Elvediego, ale jego uderzenie z zerowego kąta odbiło się od słupka, a dobitka Muellera została zablokowana przez Matthiasa Gintera.

Chociaż Bayern przegrywał do przerwy, to w drugiej połowie nie potrafił odmienić losów spotkania. Nie było też do tego wielu okazji. Poza jednym bardzo dobrym uderzeniem Jamala Musiali Sommer nie miał wiele pracy. Trochę szczęścia zabrakło też Lewandowskiemu, którego strzał zatrzymał się na poprzeczce bramki gości.

Piątkowe spotkanie obu drużyn było ich już trzecią rywalizacją w tym sezonie. Bayern nie wygrał żadnego z nich. Oba zagrał na wyjeździe - w Bundeslidze zremisował 1:1, w Pucharze Niemiec przegrał 0:5.

Po 18 kolejkach ligowych Bayern wciąż jest liderem z 43 punktami i dziewięcioma punktami przewagi nad Borussią Dortmund, która w sobotę zagra na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. Dzięki zwycięstwu Borussia awansowała na 11. miejsce z 22 punktami na koncie.

Kolejne mecze ligowe obie drużyny zagrają w sobotę, 15 stycznia. Bayern zagra na wyjeździe z FC Koeln, a Borussia Moenchengladbach podejmie Bayer Leverkusen.