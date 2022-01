Piękna, potężna bomba! Tak Lewandowski strzelił 20. gola w sezonie [WIDEO]

Robert Lewandowski ma za sobą świetny rok. Polak strzelił 69 goli we wszystkich rozgrywkach. Taki wynik nie dał mu jednak Złotej Piłki, co wzbudziło liczne kontrowersje. Ostatecznie najbardziej prestiżową nagrodę zdobył Leo Messi, a 33-latek zajął drugie miejsce. Wątpliwości co do tego, kto zdominował światową piłkę w 2021 roku nie mają w Niemczech, gdzie Polaka wybrano najlepszym zawodnikiem na świecie.

Robert Lewandowski z 20. golem w tym sezonie Bundesligi!

Lewandowski już w pierwszym meczu w nowym roku postanowił udowodnić, dlaczego w pełni na ten tytuł zasłużył. Już w 18. minucie meczu wpisał się na listę strzelców w meczu Bayernu Monachium z Borussią Moenchengladbach. Polak z łatwością ograł Elvediego, ustawił sobie piłkę na strzał i potężną bombą nie dał szans Sommerowi.

Tym samym to już 20. gol Roberta Lewandowskiego w tym sezonie Bundesligi. Tym samym polski napastnik umocnił się na czele klasyfikacji listy strzelców. Na tym nie koniec świetnych statystyk Lewandowskiego. To także już 10. gol Polaka w pojedynkach przeciwko Borussii Moenchengladbach.

Gol Lewandowskiego jednak nie pomaga Bayernowi w starciu z Borussią Moechengladbach. Zespół mistrzów Niemiec jest zdziesiątkowany z powodu pandemii koronawirusa, przez co Julian Nagelsmann musiał powołać do drużyny wielu piłkarzy z zespołu U-23. Do przerwy Bayern przegrywał 1:2, po tym, jak bramki dla gości zdobyli Neuhaus i Lainer. Relacja ze spotkania trwa pod tym linkiem.