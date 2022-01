Dramatyczna sytuacja Bayernu. Z Borussią zagra dwóch 16-latków?

W najbliższy weekend do grania wróci Bundesliga. Rundę wiosenną zainauguruje piątkowy mecz mistrza Niemiec Bayernu Monachium z Borussią Moenchengladbach. Klub jednego z najlepszych zawodników świata Roberta Lewandowskiego przystąpi do tego meczu w zdziesiątkowanym składzie z powodu plagi zakażeń koronawirusem.

W kadrze Bayernu dwóch 16-latków!

1 stycznia informowaliśmy o tym, że Bayern był zmuszony zmienić plany przygotowań ze względu na wykrycie zakażeń koronawirusa u czerech piłkarzy - Manuela Neuera, Kingsleya Comana, Corentina Tolisso i Omara Richardsa. Pozytywny wynik testu otrzymał także asystent trenera Dino Toppmöller. Kilka dni później do tego grona dołączyli znakomity skrzydłowy Leroy Sane, trzej podstawowi obrońcy: Lucas Hernandez, Alphonso Davies i Dayot Upamecano oraz rezerwowy defensor Tanguy Nianzou. Dodatkowo w klubie nie ma Sarra oraz Eric Choupo-Motinga, którzy wyjechali na Puchar Narodów Afryki, a pod znakiem zapytania stoją występy wracających po kontuzji Leon Goretzka oraz Josip Stanisić. Dwaj ostatni, mimo że maja urazy, są traktowani przez Bundesligę, jako piłkarze uprawnieni do gry.

Na środowym treningu Bayernu było tylko trzynastu piłkarzy. Klub z Monachium złożył wniosek do władz Bundesligi o przełożenie meczu z Borussią Moenchengladbach, ale ten został odrzucony. W efekcie Bayern musiał zgłosić do rozgrywek Bundesligi dwóch 16-letnich piłkarzy. Są to dwaj pomocnicy: Arijon Ibrahimović, któremu eksperci wróżą świetlaną przyszłość i Paul Wanner.

Na czwartkowym treningu Bayernu pracowało już 20 zawodników. W tym gronie było aż trzech bramkarzy i siedmiu juniorów. W tym gronie nie zabrakło Roberta Lewandowskiego.

- Nasza sytuacja niesie też pewne pozytywy – jednym z nich jest promocja talentów. Z naszego punktu widzenia, nie jest to najbardziej niesprawiedliwa rzecz, jaka istnieje. Wszystko inne, na co nie mam wpływu, nie interesuje mnie - mówi Julian Nagelsmann, trener Bayernu.

Bayern Monachium zajmuje pierwsze miejsce w lidze z 43 punktami po 17 meczach - dziewięć więcej od drugiej Borussii Dortmund.