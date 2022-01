Media: Lewandowski chce wielkiego transferu. Świetne miejsce dla piłkarzy

Nie milkną echa przyszłości Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt z Bayernem obowiązuje do czerwca 2023 roku. Na ten moment klub deklaruje dalszą współpracę z Robertem Lewandowskim, ale nie doszło do finalnego porozumienia. Niemal równo za rok Lewandowski będzie mógł podpisać umowę z nowym klubem i przejść do niego za darmo latem przyszłego roku. "Bayern upadłby na głowę, gdyby pozbył się Lewandowskiego" - powiedział Uli Hoeness, honorowy prezes klubu z Bawarii.

Media: Robert Lewandowski ma dwa kierunki transfery. "Będą próbować z agentem"

Marc Behrenbeck, niemiecki dziennikarz zajmujący się Bayernem Monachium, przekazał na antenie Sky Sports nowe informacje nt. Roberta Lewandowskiego. Jego zdaniem w grę wchodzą dwa kierunki transferu. "Na ten moment wiemy o Lewandowskim i Pinim Zahavim tyle, że Robert chce wielkiego transferu do Hiszpanii lub Anglii. To są świetne miejsca dla piłkarzy. Na pewno będą próbować tego ruchu w letnim oknie. Zanim to nastąpi, Bayern będzie próbować przedłużyć kontrakt" - powiedział.

Co może zrobić Bayern Monachium, jeśli Robert Lewandowski zdecyduje się odejść? "W pierwszej kolejności szefowie chcą się dogadać z Lewandowskim. Jeżeli to nie przyniesie skutku, Bayern wróci do gry o Erlinga Brauta Haalanda. Jestem o tym przekonany" - dodał Behrenbeck. Hiszpański dziennik "Marca" uważa, że w grze o Norwega pozostały tylko dwa kluby: FC Barcelona oraz Real Madryt. Prawdopodobnie Haaland opuści Borussię Dortmund latem tego roku.

Portal sportowy24.pl, powołujący się na "źródła zbliżone do katarskich właścicieli klubu" poinformował, że Robert Lewandowski ma propozycję transferu do Paris Saint-Germain, gdzie mógłby otrzymywać 35 mln euro za sezon. Lewandowski zdobył 30 bramek oraz zanotował trzy asysty w 25 meczach Bayernu Monachium we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie.