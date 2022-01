Bayern pozbył się transferowego niewypału. Konflikt z Nagelsmannem

Bayern Monachium z przytupem zakończył rok 2021. W ostatnim spotkaniu drużyna Juliana Nagelsmanna pewnie pokonała na własnym stadionie VfL Wolfsburg 4:0, odnosząc już piąty ligowy triumf z rzędu. Tym samym na półmetku rozgrywek mistrzowie Niemiec są zdecydowanym liderem tabeli i dziewięciopunktową przewagą nad drugą Borussią Dortmund.

Niewypał transferowy odchodzi z Bayernu. Kierunek Serie A

W trakcie tamtego spotkania z Wolfsburgiem doszło jednak również do nieprzyjemnej sytuacji w drużynie mistrzów Niemiec. Zdenerwowany pomocnik Bayernu - Mickael Cuisance rzucił koszulką w kierunku trenera Juliana Nagelsmanna. Było to spowodowane tym, że Niemiec poinformował piłkarza, że nie wprowadzi go na boisko.

Niemieckie media po tamtej sytuacji były niemal pewne, że dni Cuisance w Monachium są policzone i miały rację. 22-letni pomocnik został właśnie ogłoszony nowym zawodnikiem beniaminka Serie A - Venezia FC. Francuz wylądował we Włoszech jeszcze w zeszłym roku i przeszedł pomyślnie testy medyczne. W poniedziałek natomiast podpisał trzyletni kontrakt. Włosi mieli za niego zapłacić ok. 3-4 milionów euro.

Cuisance nie zdążył zaistnieć w Monachium, a już będzie musiał się pożegnać. Od momentu pojawienia się na Allianz Arenie 22-letni Francuz rozegrał zaledwie 13 spotkań w pierwszej drużynie, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty. W większości były to jednak wejścia z ławki rezerwowych. Teraz będzie miał okazję pomóc swojej nowej drużynie w utrzymaniu w Serie A. Venezia jest obecnie na 16. miejscu w tabeli Serie A, a ich przewaga nad strefą spadkową wynosi sześć punktów.