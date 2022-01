Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem świata! Zdemolował swoich rywali

Robert Lewandowski ma za sobą świetny rok. Polak strzelił 69 goli we wszystkich rozgrywkach. Taki wynik nie dał mu jednak Złotej Piłki, co wzbudziło liczne kontrowersje. Ostatecznie najbardziej prestiżową nagrodę zdobył Leo Messi, a 33-latek zajął drugie miejsce. Wątpliwości co do tego, kto zdominował światową piłkę w 2021 roku nie mają w Niemczech.

"Kicker": Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem świata. Spora przewaga nad Salahem.

"Kicker" opublikował wyniki ankiety, w której wzięło udział 234 piłkarzy występujących w niemieckiej Bundeslidze. Według nich Lewandowski był najlepszym zawodnikiem na świecie. Polak otrzymał 43,2 proc. głosów, o czym informowaliśmy w niedzielę. Na drugim miejscu znalazł się Mohamed Salah, a trzeci był Leo Messi. Kolosalne wrażenie robi jednak przewaga, z jaką Polak wygrał w ankiecie. Tak prezentuje się zestawienie:

Robert Lewandowski - 43,2 proc. głosów Mohamed Salah - 20,5 proc. Leo Messi - 11,5 proc. Cristiano Ronaldo - 8,5 proc. Erling Haaland - 4,7 proc. Kylian Mbappe - 4,7 proc. Karim Benzema - 2,6 proc. Kevin De Bruyne - 1,3 proc.

Pewnym zaskoczeniem może być fakt, że laureat Złotej Piłki za 2021 roku Leo Messi bliżej był utraty podium niż zbliżenia się do polskiego napastnika. Wysoko w zestawieniu znalazł się także Erling Haaland, który w plebiscycie zajął dopiero 11. miejsce. Niemieccy piłkarze pominęli także N'Golo Kante oraz Jorginho, którzy ZP kończyli w pierwszej "piątce".

Lewandowski z 39,7 proc. głosów został także wybrany najlepszym piłkarzem z pola w Bundeslidze. Na kolejnych miejscach znaleźli się Erling Haaland (17,9 proc.) oraz Christopher Nkunku z RB Lipsk (10,3 proc.)

Odkryciem roku został Jonathana Burkhardta z FSV Mainz, który strzelił 10 goli w pierwszej części sezonu. Na dalszych miejscach uplasowali się Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen Jamal Musiala z Bayernu. Wśród trenerów dominowali niemieccy szkoleniowcy. Za najlepszego w minionym roku uznano Juergena Kloppa (34,6 proc. głosów), który wyprzedził Thomasa Tuchela (24,6 proc) oraz Pepa Guardiolę (19,8 proc.). Tuż za podium znalazł się natomiast aktualny trener Lewandowskiego, czy Julian Nagelsmann.

W najbliższy weekend Lewandowski oficjalnie rozpocznie zmagania o Złotą Piłkę za 2022 rok. W piątek 7 stycznia jego Bayern Monachium zmierzy się z Borussią Moenchengladach. 33-latek ma na koncie 19 goli w 17 meczach w tym sezonie Bundesligi i jest liderem klasyfikacji strzelców.