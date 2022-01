Niemcy zdecydowali - Lewandowski najlepszy na świecie. "Maszyna do strzelania goli"

"W 24 występach w pierwszej połowie obecnego sezonu 33-letnia maszyna do strzelania goli zdobyła 28 bramek, a jeśli dodać do tego Superpuchar z Borussia Dortmund, to w 25 występach trafił 30 razy" - czytamy w "Kickerze".

43,2 procent głosów dla Lewandowskiego

Ankietę przeprowadzono wśród piłkarzy Bundesligi. Głosowało 234 zawodników, a Robert Lewandowski otrzymał 43,2 procent głosów.

Napastnik Bayernu Monachium ma 19 goli w Bundeslidze, o trzy więcej niż odkrycie Euro 2020 - Patrik Schick z Bayeru Leverkusen. O koronę króla strzelców walczy również Norweg Erling Haaland z Borussii Dortmund, który ma 13 trafień.

Robert Lewandowski swój dorobek strzelecki będzie mógł poprawić już 7 stycznia w starciu z Borussią Moenchengladbach. Warto dodać, że w 2019, 2020 i 2021 roku Polak był najskuteczniejszym napastnikiem na świecie!

- Lewandowski jest dla nas ważnym zawodnikiem. Ma kontrakt do 2023 roku i myślę, że usiądziemy do rozmów w sprawie przedłużenia umowy. Mam nadzieję, że nam się to uda - zadeklarował Uli Hoeness, były prezes.

Hoeness zdradził także, co sądzi na temat ewentualnego zastąpienia Polaka przez Erlinga Haalanda. Taki ruch wpisywałby się idealnie w politykę Bayernu podkradania gwiazd Bundesligi z innych zespołów. - To świetny piłkarz. Osiąga niesamowite wyniki w młodym wieku. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia cały transfer osiągnie rozmiary, na które Bayern nie może sobie pozwolić. Moim zdaniem klub nie powinien tyle płacić - wyjaśnił.

Z kolei dziennikarz portalu Sport.de Christian Schenzel postawił śmiałą tezę na temat przyszłości Polaka. Według niego napastnik może opuścić Bayern już w tym roku. - Myślę, że prawdopodobieństwo jest wyższe, niż chciałoby wielu kibiców Bayernu. Jeśli spekulacje trwają tak długo, to zwykle kryje się za nimi trochę prawdy. Poza tym 'Lewy' nie byłby pierwszym zawodnikiem, który opuściłby Bayern, choć wydawało się to nie do pomyślenia" - stwierdził, a za przykłady swoje hipotezy podał Bastiana Schweinsteigera oraz Davida Alaby, którzy w przeszłości uchodzili za niezastąpionych dla klubu, a zmienili barwy.