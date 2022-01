Robert Lewandowski może przejść do historii. Tego nie dokonali nawet Ronaldo i Messi

Robert Lewandowski ma za sobą niezwykle udany 2021 rok. Mimo braku wygranej w plebiscycie Złotej Piłki wyrównał rekord Cristiano Ronaldo pod względem goli w jednym roku kalendarzowym, zdobywając 69 bramek, ale też pobił rekord Gerda Muellera z 1972 roku, strzelając 43 gole w Bundeslidze w minionym roku kalendarzowym.

Robert Lewandowski ma szansę przejść do historii. Takiego wyczynu nie dokonał choćby Leo Messi

Choć po deklaracjach władz Bayernu Monachium jasne jest, że klub chce zatrzymać Polaka na kolejne lata, to wciąż nie przedłużono obowiązującego do 30 czerwca 2023 roku kontraktu. Oznacza to, że niemal równo za rok Robert Lewandowski będzie mógł podpisać umowę z nowym klubem i przejść do niego za darmo latem 2023 roku.

Robert Lewandowski od 2019 roku jest bezkonkurencyjny pod względem strzelonych goli w rozgrywkach klubowych w jednym roku kalendarzowym. Napastnik Bayernu Monachium zdobył 48 bramek w 2019 roku, a w 2020 roku zanotował o trzy trafienia mniej. Poprzedni rok Lewandowski zakończył z 58 golami, strzelając je w Bundeslidze, Pucharze i Superpucharze Niemiec, Lidze Mistrzów oraz Klubowych Mistrzostwach Świata.

Robert Lewandowski może w 2022 roku przejść do historii, zostając najlepszym strzelcem w przeciągu 12 miesięcy w rozgrywkach klubowych po raz czwarty z rzędu. Reprezentant Polski byłby pierwszym zawodnikiem z takim wyczynem. Serią trzech sezonów z rzędu z największą liczbą bramek w rozgrywkach klubowych popisali się tylko Argentyńczyk Leo Messi (lata 2010-2012 i 2016-2018) oraz Portugalczyk Cristiano Ronaldo (2013-2015).

Robert Lewandowski rozpocznie zmagania w 2022 roku od pojedynku z Borussią Moenchengladbach, który odbędzie się 7 stycznia o godzinie 20.30. Do tej pory Lewandowski grał z tą drużyną 20 razy i strzelił jej zaledwie dziewięć goli.