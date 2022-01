Uli Hoeness przedstawił plan ws. Lewandowskiego. "Mam nadzieję, że nam się to uda"

W ostatnich latach Robert Lewandowski wzniósł się na niebotyczny poziomie. Tylko w tym sezonie strzelił 30 goli w 25 meczach. Choć po deklaracjach władz Bayernu jasne jest, że klub chce zatrzymać Polaka na kolejne lata, to wciąż nie przedłużono obowiązującego do 30 czerwca 2023 roku kontraktu. Oznacza to, że równo za rok napastnik będzie mógł podpisać umowę z nowym klubem i przejść do niego za darmo latem 2023.

Hoeness przedstawił plan Bayernu ws. Lewandowskiego

Na temat planów Bayernu dotyczących rozmów z Lewandowskim wypowiedział się Uli Hoeness, który przez wiele lat był prezydentem klubu. - Robert Lewandowski jest dla nas ważnym zawodnikiem. Ma kontrakt do 2023 roku i myślę, że usiądziemy do rozmów w sprawie przedłużenia umowy. Mam nadzieję, że nam się to uda - zadeklarował, czym potwierdził słowa innych osób związanych z Bayernem, jak chociażby Karl-Heinz Rummenigge.

Hoeness zdradził także, co sądzi na temat ewentualnego zastąpienia Polaka przez Erlinga Haalanda. Taki ruch wpisywałby się idealnie w politykę Bayernu podkradania gwiazd Bundesligi z innych zespołów. - To świetny piłkarz. Osiąga niesamowite wyniki w młodym wieku. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia cały transfer osiągnie rozmiary, na które Bayern nie może sobie pozwolić. Moim zdaniem klub nie powinien tyle płacić - wyjaśnił.

W tym momencie znane są więc zamiary Bayernu, ale wciąż nie wiadomo jednak, co na to Polak. Według dziennikarza zajmującego się rynkiem transferowym Gianluki Di Marzio 33-latek przedłuży umowę z Bayernem Monachium. - Piłkarze nie chcą odchodzić z Bayernu Monachium, bo tam mają wszystko. Podobnie jest z Robertem Lewandowskim, trudno jest mu znaleźć nowe wyzwanie w karierze. Ale interesują się nim Manchester City czy Chelsea - stwierdził.

Robert Lewandowski występuje w Bayernie Monachium od lipca 2014 roku.