Fabio Capello wieszczy transfer Roberta Lewandowskiego. Stworzyłby duet marzeń

- Mam nadzieję, że wygra Lewandowski. Jestem fanem Messiego, ale nie głosowałbym na niego. To Polak zasługuje na nagrodę, jest najlepszym napastnikiem nawet mimo takich rywali jak Neymar, Haaland czy Mbappe - stwierdził Fabio Capello w rozmowie ze Sky Sport jeszcze przed wyborem piłkarza roku podczas gali Dubai Globe Soccer Awards (ostatecznie sensacyjnie wygrał Kylian Mbappe, choć Lewandowski i tak zdobył dwie nagrody, o czym piszemy więcej tutaj >>).

Capello: Lewandowski pasowałby do Manchesteru United

Po czym Capello wypowiedział się na temat ewentualnego transferu Lewandowskiego. - Słyszałem plotki, to piłkarz, który mógłby wpasować się wszędzie. Ale w Premier League jest taki klub, któremu brakuje prawdziwego napastnika. To Manchester United, gdzie na szpicy gra teraz Cristiano Ronaldo. To byłby znakomity ruch, nawet jeśli obaj nie są najmłodsi - powiedział Capello (Lewandowski ma 33 lata, Ronaldo 36).

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium jest ważny do końca czerwca 2023 roku i szefowie mistrza Niemiec zgodnie powtarzają, że chcą przedłużyć współpracę z polskim napastnikiem. Na wiosnę przyszłego roku zaplanowane są rozmowy Bayernu Monachium z Pinim Zahavim, który reprezentuje interesy Roberta Lewandowskiego.