Te słowa brzmiały jak wyrok. Lewandowski nie mógł uwierzyć. "Definitywnie?"

Robert Lewandowski ma za sobą genialny rok pod względem osiągnięć indywidualnych. W 56 meczach Lewandowski zdobył aż 69 goli. Pobił również legendarny rekord Gerda Muellera strzelając 41 goli w jednym sezonie Bundesligi i 42 gole w jednym roku kalendarzowym. Był zdecydowanie największą gwiazdą Bayernu w kończącym się roku.

Klub postanowił docenić kapitana reprezentacji Polski i w serwisie YouTube opublikował 40-minutowy film skupiający się wyłącznie na Robercie Lewandowskim i jego osiągnięciach. W filmie znalazły się wypowiedzi samego piłkarza, trenerów Lewandowskiego, ale także rywali. – On jest szalony. Po prostu szalony! Kiedy strzelam bramkę myślę sobie, że znowu się do niego zbliżyłem, a on wtedy strzela hat-tricka jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie – mówi wielki rywal Lewandowskiego, napastnik Borussii Dortmund Erling Haaland.

Film zawiera również niepublikowane nigdzie wcześniej materiały. Jednym z nich jest nagranie z jednego z najtrudniejszych dla Lewandowskiego momentów w tym roku. Chodzi o kontuzję kolana, której Lewandowski doznał po meczu reprezentacji Polski z Andorą (3:0). Początkowe prognozy były optymistyczne, ale pod dokładniejszych badaniach okazało się, że problem jest większy niż przypuszczano. W filmie możemy zobaczyć moment, w którym Lewandowski dowiaduje się, że będzie musiał pauzować trzy, albo cztery tygodnie. Polak jest ewidentnie zaskoczony i przybity tą informacją.

- Trzy, cztery tygodnie? Definitywnie co najmniej trzy tygodnie? – dopytywał, jakby nie mógł uwierzyć. – Który jest dzisiaj? – zapytał chwilę potem, a następnie zaczął wyliczać mecze, które będzie musiał opuścić. – Dwa mecze w Lidze Mistrzów i trzy w Bundeslidze – powiedział. Przypomnijmy, że kontuzja Lewandowskiego była dla Bayernu bardzo dotkliwa. Przyszła ona akurat w momencie, kiedy niemiecki zespół mierzył się z PSG w Lidze Mistrzów. Bawarczycy stworzyli sobie w dwumeczu wiele sytuacji, ale bez Polaka nie zdołali ich wykorzystać i ostatecznie odpadli przez zasadę goli na wyjeździe.

Lewandowski w końcu wrócił do gry i zdążył jeszcze pobić rekord Gerda Muellera. Potem wystąpił na Euro 2020 i strzelił trzy gole, ale Polska odpadła z turnieju po fazie grupowej. W drugiej części roku kalendarzowego Lewandowski nadal prezentował znakomitą formę, ale nie wystarczyło to do tego, aby sięgnąć po Złotą Piłkę. Nagrodę dla najlepszego piłkarza świata zdobył Leo Messi.