Oficjalnie: Reprezentant Niemiec zmienia klub. Wyśmienita okazja dla Bayernu

Przyszłość Matthiasa Gintera stała pod znakiem zapytania od kilkunastu miesięcy. Obrońca mógł opuścić Borussię Moenchengladbach już zdecydowanie wcześniej, ponieważ o niego zabiegał Liverpool czy Juventus, natomiast wtedy transfer nie doszedł do skutku. Rozmowy Gintera ze Źrebakami na temat nowego kontraktu trwały długo, natomiast reprezentant Niemiec postanowił podjąć wiążącą decyzję.

Oficjalnie: Matthias Ginter opuszcza Borussię Moenchengladbach. Sytuację obserwuje Bayern

Matthias Ginter opublikował oświadczenie na Instagramie, w którym poinformował kibiców, że nie przedłuży wygasającego kontraktu z Borussią Moenchengladbach. "Po długim namyśle zdecydowałem, że nie przedłużę umowy z Borussią. Po pięciu wspaniałych latach ciężko zrobić kolejny krok, ale zdecydowałem się na to ze względu na rozwój zawodowy, ale też osobisty. Dużo zawdzięczam Borussii i zawsze będę miał klub w swoim sercu. Każdy wie, że w drugiej części sezonu dam z siebie wszystko" - napisał.

Matthias Ginter jest jedną z opcji dla Bayernu Monachium w przypadku, gdyby Niklas Suele zdecydował się nie przedłużać kontraktu z mistrzem Niemiec. Niewykluczone, że 27-latek jednak zdecyduje się na transfer zagraniczny. W tym wypadku wydaje się być Inter Mediolan, który dąży do zmniejszania płac w zespole, a jednocześnie szuka potencjalnego następcy dla Stefana De Vrija lub Milana Skriniara. Jeśli te plotki się sprawdzą, to Ginter będzie drugim piłkarzem Interu, który dołączy bez odstępnego latem 2022 roku. Wcześniej na transfer do Interu na takiej zasadzie ma się zdecydować Andre Onana.

Matthias Ginter występował w Borussii Moenchengladbach od lipca 2017 roku, kiedy to dołączył z Borussii Dortmund za 18 mln euro i stał się najdroższym transferem w historii Źrebaków. Obrońca łącznie wystąpił w 165 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 10 bramek oraz zanotował pięć asyst. Ginter zagrał w tym czasie też 36 spotkań dla reprezentacji Niemiec.