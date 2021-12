Di Marzio jest pewny przyszłości Roberta Lewandowskiego. "Trudno"

Robert Lewandowski zakończył 2021 rok z 69 bramkami na koncie, dzięki czemu wyrównał rekord Cristiano Ronaldo z 2013 roku pod względem goli w jednym roku kalendarzowym. Dodatkowo Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera z 1972 roku pod względem zdobytych bramek w Bundeslidze - kapitan reprezentacji Polski zanotował 43 trafienia w 2021 roku. Robert Lewandowski odebrał też nagrodę piłkarza roku według kibiców na gali Globe Soccer Awards w Dubaju.

Gianluca Di Marzio pewny przyszłości Roberta Lewandowskiego. "Trudno o nowe wyzwanie"

Gianluca Di Marzio udzielił wywiadu niemieckiemu portalowi wettfreunde.net, w którym wypowiedział się na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego. Włoski dziennikarz jest pewny, że kapitan biało-czerwonych przedłuży umowę z Bayernem Monachium. "Piłkarze nie chcą odchodzić z Bayernu Monachium, bo tam mają wszystko. Podobnie jest z Robertem Lewandowskim, trudno jest mu znaleźć nowe wyzwanie w karierze. Ale interesują się nim Manchester City czy Chelsea. Bayern musi szukać nowego Lewandowskiego, bo on nie będzie grał wiecznie" - powiedział.

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium jest ważny do końca czerwca 2023 roku i coraz więcej wskazuje na to, że obie strony dojdą do porozumienia ws. przedłużenia współpracy do końca sezonu 2024/2025. Prezes Herbert Hainer liczy na to, że Lewandowski zdecyduje się na zakończenie kariery w zespole ze stolicy Bawarii. "Byłbym szczęśliwy, gdyby to się stało" - powiedział.

Di Marzio przewiduje kierunek transferu Erlinga Brauta Haalanda. "To byłoby opcją"

Gianluca Di Marzio wypowiedział się też nt. Erlinga Brauta Haalanda. Jego zdaniem transfer Norwega do Premier League nie jest realny. "On nie lubi zbytnio tej ligi, więc to nie jest jego marzenie. Erling woli odejść do Primera Division, ta liga wydaje się być idealnym środowiskiem do gry. Nie jest też takie pewne, czy odejdzie latem. Real Madryt byłby opcją, nawet jeśli sprowadzą Kyliana Mbappe. Nie wiem tylko, czy Real będzie w stanie tego dokonać" - dodał Di Marzio.