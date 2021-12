Puchacz może odejść z Unionu i powalczyć o mistrzostwo kraju

- Przyznam szczerze, że jestem trochę podmęczony całą sytuacją. Tutaj przyjeżdżasz na kadrę i grasz, wszystko jest fajnie. Potem wracasz do klubu i nie grasz. To nie jest łatwe dla mnie, ale mam nadzieję, że to się zmieni w najbliższym czasie. Robię wszystko, co mogę, żeby zacząć grać i czekam. Mogę jedynie dawać sygnału na treningu - mówił w połowie listopada Tymoteusz Puchacz, którego latem Lech Poznań sprzedał za 2,5 mln euro do Unionu Berlin. Ale jest już końcówka grudnia, a Polak wciąż nie zadebiutował w Bundeslidze. W nowym klubie dostawał jedynie szanse w mało prestiżowej Lidze Konferencji.

Dlatego coraz częściej spekuluje się o jego potencjalnym wypożyczeniu. Na początku grudnia tureckie media pisały o Trabzonsporze, a teraz temat podchwycił niemiecki "Bild". 22-latek miałby zostać wypożyczony do lidera ligi tureckiej. W umowie miałaby zostać zawarta opcja ewentualnego wykupu.

W 19 kolejkach zawodnicy Abdullaha Avciego zdobyli aż 46 punktów i są liderami SuperLig. Drugi w tabeli Konyaspor ma 39 punktów, a trzeci jest Basaksehir (33 pkt). Pierwsze dwa zespoły zapewnią sobie udział w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów.

Co z reprezentacją Polski?

Jednym z nielicznych, którzy mogą być źli - ze względu na zamieszenie z Paulo Sousą - jest właśnie Puchacz. Choć wcale nie grał w klubie, to Portugalczyk systematycznie na niego stawiał w reprezentacji. Wszystko wskazuje, że Sousa odejdzie, a wielu ekspertów nie mogło pojąć, dlaczego Puchacz otrzymuje regularnie szanse.

- Tymoteusz Puchacz - wskazał bez wahania Tomasz Ćwiąkała, którego jeden z widzów zapytał o piłkarza z kadry Paulo Sousy, który nie prezentuje obecnie odpowiedniego poziomu, by zasługiwać na powołania do reprezentacji Polski. - Do pewnego momentu można było Puchacza powoływać mimo braku regularnej gry w klubie. Natomiast on cały czas nie gra w Unionie, to się nie zmienia. A po drugie na tym ostatnim zgrupowaniu kadry bardzo rozczarował, żeby nie powiedzieć, że zawalił nam mecz - tak Ćwiąkała skomentował porażkę 1:2 z Węgrami.

- Jeśli na dzień dzisiejszy, po tych listopadowych meczach, jeszcze raz zobaczę na zgrupowaniu nieuczestniczących w meczach ligowych Płachetę albo Puchacza, to złapię się za głowę. Jeżeli nie rozegrają przez cztery miesiące żadnego meczu ligowego, to po co mi oni? Ja do marca też wypocznę i bym liczył na powołanie - dodał Wojciech Kowalczyk w programie "Stan futbolu".